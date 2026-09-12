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Zarco veut retrouver sa confiance après un sprint frustrant à Misano

Après avoir manqué son départ et terminé dixième du sprint à Misano, Johann Zarco regrette d'avoir perdu ses bonnes sensations de vendredi.

Téha Courbon
Mis à jour:
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Marc Marquez, Ducati Team

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Johann Zarco n'aura pas réussi à accrocher les points lors de la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin. Parti neuvième, le pilote LCR a manqué son départ et a dégringolé en 12e position. S'il a pu remonter jusqu'à la dixième place au terme des 13 tours de l'épreuve courte, cela n'aura pas suffi pour aller chercher le point attribué à la neuvième place.

Vendredi, Zarco affichait un rythme intéressant sur le tracé de Misano, malgré ses limites physiques sur ce circuit exigeant. Néanmoins, le Français a déclaré après la course ne pas avoir retrouvé aujourd'hui la confiance dont il bénéficiait la veille sur sa Honda.

"Je ne sais pas si j'aurais pu avoir [la dixième place]", a confié Zarco au micro de Canal+. "Je n'étais pas... Je n'étais pas bien. Il y a des petites choses un peu mieux que ce matin, mais on n'était pas sur l'élan que j'avais hier. Du coup, ça m'a mis un frein.

"C'est une petite frustration qui commence depuis ce matin. J'ai essayé de laisser passer pour la course. Mais du coup, c'était une jolie course, mais sans récompense."

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Interrogé sur ce qui lui manquait par rapport à la veille, Johann Zarco a répondu : "Ce matin on a perdu un peu cette confiance sur l'avant. Hier, j'attaquais fort. Ce n'était pas parfait, mais j'arrivais à emmener la moto.

"Là, en cherchant à trouver un peu plus de constance, peut-être qu'il y a un peu moins d'attaque, mais parce qu'on cherche à trouver un rythme. Finalement, je perds beaucoup trop. On a retrouvé un peu cette confiance pour la course. Mais non, tout ne matche pas encore bien. Du coup, le rythme n'était pas extra."

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après avoir reculé au départ, Johann Zarco s'est retrouvé derrière Fabio Quartararo. Le pilote LCR a expliqué s'être calé dans la roue de son compatriote, qui affichait un bon rythme. Finalement, Quartararo a chuté en tentant de dépasser Diogo Moreira, permettant à Zarco de gagner une position et même de prendre l'avantage sur son compatriote.

"Fabio était plutôt bien", a-t-il déclaré. "J'étais derrière lui et j'ai vu qu'il roulait assez vite au début. Du coup, je me dis que je reste derrière et que je profite de ses attaques. J'ai bien profité parce qu'il a chuté et un petit peu écarté Moreira. Ça m'a fait gagner ses deux places."

"J'ai vu qu'à ce moment-là, Moreira était un peu moins rapide aussi. Ça m'a arrangé parce que je savais qu'ensuite que je pouvais le lâcher le Diogo. Demain, peut-être que cette confiance va être là et ça va permettre d'attaquer dès les premiers virages."

Zarco reste optimiste malgré la pénalité

Dimanche, Johann Zarco devra s'élancer depuis la 14e place sur la grille après avoir été pénalisé pour avoir gêné Marco Bezzecchi pendant les qualifications. Le Français avait choisi de chausser le pneu medium à l'arrière en sprint plutôt que le tendre, afin de miser sur une meilleure longévité de la gomme.

S'il n'a pas réussi à exploiter cet avantage ce samedi, il reste persuadé d'avoir accumulé une bonne expérience pour la course principale et nourrit quelques espoirs pour dimanche.

"On a exprès choisi le medium à l'arrière, parce qu'on a eu une bonne sensation dessus", a-t-il expliqué. "On a vraiment cru qu'il allait quand même faire un peu de différence par rapport aux autres après 3-4 tours."

"Mais je n'étais peut-être pas assez bien sur la moto pour utiliser cet avantage.  Les autres sans doute s'en sont bien sortis. On va espérer que ça a été un bon test pour la course de demain [...] Je pense qu'il y a moyen de gagner des positions avec le medium."

"C'est vrai que si on peut doubler sur les premiers virages, ça fait tout de suite la différence. Je vois que, si je chope le rythme, je devrais pouvoir rester dans les dix premiers."

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