Joan Mir : Márquez est "le meilleur équipier que j'ai jamais eu"

Le Champion du monde 2020 a participé à un podcast en italien dans lequel il a affirmé que son actuel coéquipier chez Repsol Honda, Marc Márquez, "est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu". Une déclaration qui s'est rapidement prêtée à toutes sortes d'interprétations, notamment du fait qu’au cours de ses cinq années passées en MotoGP, Mir est demeuré l’équipier d'Álex Rins pendant quatre ans et n’a partagé que quelques mois de cohabitation avec Márquez.

Une déclaration qui, aux yeux de certains, fait figure d’affront au pilote de LCR-Honda, vainqueur de Grand Prix des USA avec la Honda de l’équipe satellite.

Dans le podcast moto.it, Mir a expliqué qu'en Thaïlande, "Marc avait l'habitude de prendre ma roue, et d'autres choses comme ça. Mais maintenant, notre relation est bonne, c'est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu. Par le passé, nous avons eu quelques accrochages. Mais nous sommes déterminés à faire évoluer la moto et à aider l'équipe autant que possible."

Jeudi, Motorsport.com a demandé à Mir s'il pouvait expliquer le contexte de ces déclarations et si, en effet, la controverse était justifiée.

"Je suis désolé, mais je vais dédramatiser la situation", a répondu le Majorquin. "Il suffit de se demander combien de championnats du monde Marc a gagnés et combien d'autres coéquipiers que j'ai eus en ont gagné. En termes de résultats, il est sans aucun doute le meilleur que j'ai eu", a déclaré Mir, précisant qu'il se basait sur les résultats et non sur les affinités personnelles, même si, là aussi, le pilote Repsol Honda estime qu'un lien s'est créé entre les deux Champions du monde.

"Je vous dirai également que la relation que j'ai eue avec lui sur le plan personnel lors des compétitions a toujours été très bonne et très correcte. Demain, quand nous ne serons plus rivaux, cela ne me dérangerait pas d'aller dîner avec lui", a-t-il donné en exemple.

Une bonne relation, sans aucun doute, basée sur les difficultés rencontrées par le clan Honda, qui amène les pilotes à se serrer les coudes face à une moto déstabilisante.

"Si c'était pour gagner des courses au lieu de nous battre pour ce pour quoi nous nous battons, la relation aurait été très différente, c'est sûr", admet Mir.

Alors que Márquez partira la saison prochaine pour Gresini sur une Ducati, Mir restera chez Repsol Honda, où il espère bientôt rencontrer son nouveau coéquipier, dont le nom demeure inconnu. "Je ne sais pas qui ce sera, je ne sais vraiment pas", a-t-il déclaré.

En attendant de savoir si l'élu sera un pilote avec de l'expérience en MotoGP ou un jeune pilote sans expérience, Mir mise sur la connaissance.

"Les deux options ont des aspects positifs, mais il est clair qu'un pilote avec de l'expérience pour un projet qui a lutté pendant des années peut être intéressant, avec des informations provenant d'autres usines. Lorsque je suis arrivé, j'ai pu donner mon avis sur ce que nous faisions chez Suzuki. Johann Zarco, qui sera chez LCR, peut aussi apporter des choses intéressantes grâce à son expérience. D'un autre côté, un rookie, à long terme, ça peut marcher, mais je pense qu'arriver sans expérience est difficile parce que la moto est délicate, un peu compliquée", a conclu le pilote de Palma.