Mir surprend avec une course incisive... en gomme tendre
Joan Mir a été l'un des hommes du Grand Prix de République tchèque, auteur d'une performance combattive alors qu'il semblait avoir pris un risque au départ.
Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
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Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas vu Joan Mir à pareille fête. Alors qu'il sortait du lot sur la grille de départ, dimanche à Brno, avec son pneu arrière tendre malgré les 31°C ambiants, l'Espagnol s'est montré brillant de bout en bout de la course et est allé décrocher une belle cinquième place.
Il a d'abord exploité le gain d'adhérence de sa gomme pour se frayer un chemin vers la sixième position, puis il a tenu bon, livrant bagarre sans afficher la moindre faiblesse face à ses adversaires. Il s'est notamment opposé à Pedro Acosta, après que celui-ci a choisi de le faire passer devant pour quelques tours afin de contrôler sa pression pneumatique.
C'est ce même Acosta qui finirait par lui offrir la cinquième place sur un plateau à la suite de la défaillance de sa KTM dans le dernier tour. Mir ne voit cependant dans sa performance générale rien d'un cadeau, mais plutôt le reflet réaliste du niveau de sa Honda pendant ce week-end en République tchèque.
"Je pense que ça a été une course très solide, je suis très content", commente le pilote espagnol pour le site officiel du MotoGP. "On a exploité notre package à 150% ici. Vu le problème qu'a eu Pedro, j'ai plus l'impression d'avoir fait sixième mais c'est bien quand même. Je pense que ça a été un vrai top 6 ou 5, parce que personne n'a commis d'erreur devant."
"C'est plus que ce à quoi on s'attendait probablement au début de la course, je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. C'est important qu'on trouve la régularité. Pour le moment, j'ai la vitesse, mais je n'ai pas la régularité, alors il faut qu'on y travaille", ajoute le champion du monde 2020.
Un total au championnat presque doublé en une course !
Joan Mir a marqué 11 points d'un coup dimanche... alors qu'il en avait récolté 15 jusqu'ici depuis le début du championnat. Et pour cause : il n'avait plus été si bien classé depuis la Malaisie l'an dernier, et n'avait même pas encore visité le top 10 le dimanche à ce stade de la saison. Parfois à cause de ses nombreuses chutes, mais parfois aussi parce que ses performances tendent à faire le yo-yo.
"Je sais que je peux être très fort avec cette moto, mais dans des moments spécifiques. En fonction de la piste et des réglages qu'on utilise pour la piste en question, on peut être rapide ou alors très lent. Il faut donc qu'on trouve l'équilibre."
"Après la période qui a fait suite à Montmeló, avec deux courses difficiles, on a travaillé très dur et maintenant on a plus ou moins trouvé comment mieux performer", se félicite-t-il. "On a encore des limites au niveau du grip, et aussi dans le turning. Mais si j'arrive à bien me sentir au freinage et à bien entrer dans les virages sur les freins, j'arrive plus ou moins à compenser le manque de turning qu'on a."
Le pilote Honda reste néanmoins réaliste quant au chemin qui reste à parcourir. "C'est un top 5, mais il faut voir aussi qu'on est dix secondes derrière le vainqueur actuellement, et pour moi c'est beaucoup. On a besoin de plus pour se battre pour le podium."
"Je pense avoir le potentiel de me battre pour le podium à chaque Grand Prix. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à le faire pour différentes raisons, mais pour le moment ce résultat nous apporte beaucoup de confiance", conclut Joan Mir.
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