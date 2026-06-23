Honda et LCR défendent de ne pas avoir fait tester la 850cc à Moreira

Beaucoup d'attentes entouraient la journée de lundi à Brno, qui marquait le premier test des futures MotoGP de 850cc et des pneus Pirelli ouvert à tous les titulaires. Trop, peut-être, car chaque constructeur n'a fait rouler que deux à trois machines, en plus de maintenir le silence médiatique sur le ressenti des pilotes invités à en prendre le guidon.

Le cas de Honda a néanmoins suscité quelques interrogations. Aux côtés de son pilote essayeur Takaaki Nakagami, le constructeur japonais a en effet mobilisé ses deux pilotes d'usine actuels que sont Joan Mir et Luca Marini, alors qu'on les sait tous deux en partance à la fin de l'année.

L'Espagnol a lui-même révélé avoir opté pour un changement, et on attend sa confirmation prochaine chez Gresini où il pilotera une Ducati. Quant à Marini, il fait partie du dernier groupe de pilotes encore en quête d'une solution mais on sait quoi qu'il arrive qu'il n'est pas dans les plans de Honda.

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En dépit de ce choix en apparence curieux donc, Alberto Puig affiche un pragmatisme à toute épreuve. "Nous allons faire appel à nos pilotes actuels, Joan et Luca. Je pense que ce sont ceux qui connaissent le mieux notre moto", expliquait-il pendant le week-end auprès du site officiel du MotoGP, "alors nous allons essayer d'obtenir les meilleures infos de leur part au sujet de la nouvelle moto. Et pour le prochain test, nous verrons quoi faire."

"Ce qui est important, c'est d'essayer la moto et, compte tenu de la situation actuelle, nous croyons que le plan que nous avons établi est le meilleur. Nous en sommes satisfaits et nous allons avancer à partir de là", a ajouté le team manager de l'équipe d'usine Honda.

Une volonté de ne pas perturber Moreira

Si Johann Zarco est bien évidemment indisponible actuellement, son coéquipier Diogo Moreira est, comme lui, d'ores et déjà sous contrat pour 2027. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir intégré à ces essais de la future RC214V de 850cc ?

"Ce que vous dites n'est pas très exact, car il y a un autre test", a glissé Alberto Puig à cette question, laissant entendre donc que Moreira pourrait être mobilisé en septembre lors du prochain rendez-vous de ce type, au lendemain du GP d'Autriche.

Diogo Moreira reprendra la piste vendredi à Assen. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

L'Espagnol a toutefois défendu une volonté affirmée de ne pas créer de confusion dans l'esprit du rookie brésilien, qui se dédie actuellement à l'apprentissage de la catégorie avec la RC213V.

"Nous pensons beaucoup à Diogo sur ce sujet, car il est actuellement en train d'essayer de comprendre la moto actuelle de 1000cc, et lui donner une deuxième moto à essayer durant sa première année serait la chose la plus stupide qu'une équipe pourrait faire. Cela créerait de la confusion, et nous ne sommes pas là pour causer de la confusion aux pilotes."

Lucio Cecchinello, directeur d'équipe de Diogo Moreira chez LCR, a abondé dans ce sens et défendu lui aussi cette décision. "Nous avons partagé cette opinion avec Honda dès la semaine dernière, et précédemment aussi dans nos discussions", a fait savoir l'Italien.

"Nous voulons que Diogo se concentre sur son pilotage et ses progrès sur la moto actuelle. Il n'y a aucune réelle urgence à faire les choses plus vite. Nous voulons préserver Diogo du mieux possible et qu'il continue à améliorer sa performance actuelle."



Le patron du team LCR avait précisé qu'il resterait sur place lundi, avec son pilote. "L'actuelle moto de 850cc va continuer à être développée. Je crois que la spécification actuelle n'est pas celle que nous utiliserons réellement l'année prochaine, donc il n'y a aucune raison de se précipiter, et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de rester ici pour regarder mais sans stresser parce que nous ne serons pas en train de tester."