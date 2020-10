Zarco a dépassé ses propres attentes avec son top 10 en Aragón

Un week-end mal entamé mais qui se finit mieux que prévu. Johann Zarco a vécu deux premières journées difficiles en Aragón, marquées par deux chutes le vendredi, qui ont entamé sa confiance et l'ont laissé avec une douleur au cou. La course s'est pourtant bien déroulée pour le Français, dixième après plusieurs dépassements dans la seconde partie de l'épreuve, au guidon d'une Ducati qui lui a enfin permis d'attaquer comme il le souhaitait.

"C’était une bonne journée, parce que j’ai fait un bon top 10, j’avais un bon rythme en course", souligne Zarco. "Je me suis presque battu pour la septième place. J’ai vraiment pris du plaisir, parce que j’avais un bien meilleur contrôle que dans presque toutes les courses précédentes, et c’est ce qu’il me manquait sur le sec pour être assez fort au freinage, et pour bien contrôler la moto. Comme je l’ai souvent dit, J’ai un certain avantage en courbe, dont je ne peux pas profiter quand je pars loin, mais cette fois, j’étais loin et j’ai pu contrôler cet avantage et gérer la moto d’une façon différente. Avec une bonne température, ça a bien marché, donc je suis très content."

"Je pense que j’ai aussi appris beaucoup de choses qui seront utiles pour la semaine prochaine, donc je suis satisfait. Je ne me sentais pas bien samedi, je perdais en confiance, je ne savais pas vraiment comment retrouver les sensations, mais enfin, avec de bonnes conditions et une bonne concentration avant la course, j’ai fait mieux que ce que je pouvais espérer, donc je suis vraiment satisfait."

Lire aussi : La dégringolade de Quartararo provoquée par un pneu "incontrôlable"

Durant la course, la piste a dépassé les 30°C pour la première fois du week-end, offrant plus d'adhérence et permettant à Zarco de se libérer dans son pilotage. "Tu sens que ça tient, tu peux te relâcher en virage, et une fois que tu te relâches, la moto se dirige beaucoup mieux", décrit-il. "Alors que, s'il fait froid ou quand il n’y a pas la bonne température, quand tu passes le virage un peu crispé tu crées des problèmes, et quand tu décrispes tu tombes. C’est ça qui bloquait [vendredi et samedi]. En course, j’ai pu me battre, et j’ai utiliser cet avantage au freinage. Franchement, je trouve que je n’étais pas mal du tout, et quand tu contrôles ça, tu commences à prendre du plaisir."

"Je suis vraiment content", a ajouté Zarco. "Ça fait du bien. Je crois que je n’ai jamais fait une aussi belle course en Aragón en MotoGP. Même sur la Yam', je crois que je n’ai jamais terminé à neuf secondes du premier. Il y a eu du bon rythme."

Samedi, Johann Zarco ressentait encore les effets de la seconde chute des Essais Libres 2, avec des couleurs à la nuque, mais il n'a pas été gêné en course. "Déjà [samedi] après-midi, ça allait beaucoup mieux, et [dimanche matin], quand je me suis réveillé, j’avais toujours de bonnes courbatures parce que j’ai vraiment tapé à la tête, j’ai fait un piqué dans les graviers, mais là ça va. C’étaient de grosses courbatures, très sensibles [au niveau de la jugulaire], que Jérôme [son frère et chiropracteur, ndlr] a su régler."

Objectif top cinq pour la seconde course en Aragón

Ce week-end terminé sur une bonne note laisse penser à Johann Zarco qu'un meilleur résultat sera possible en fin de semaine, pour la deuxième course d'Aragón, s'il parvient à débloquer le véritable potentiel de la Desmosedici.

"Les Ducati ne sont pas vraiment au niveau qui est possible", estime-t-il. "Nous n’avons pas fini si loin, donc si nous faisons quelques progrès, nous pourrons vraiment apprécier la course, avoir une bonne position dans le top 5. Le week-end prochain, il fera froid le matin. C’était un peu mieux [en course]. C’était parfait, pas de vent, et la piste était à 30°C. On le sent immédiatement sur la moto, tout fonctionne bien, donc nous pouvons rouler, je dirais, normalement."

"Je continue à apprendre, j’ai vraiment eu de bonnes sensations, et le week-end prochain, si nous avons les mêmes conditions, je ne m’attends pas à ce que tout le monde fasse une course [avec des chronos] en 1'47. Si les Ducati sont souvent dans de petits 1'49, je pense que nous pouvons rester dans le top 5."

Lire aussi : Viñales vite ralenti par la chute de performance de son pneu

Zarco, qui va rester à une trentaine de kilomètres du circuit entre les deux courses, ne s'attend cependant pas à un changement de conditions radical : "Une semaine plus tard, je ne pense pas que [la température] soit meilleure le matin. Quand on se lève avec Jérôme, on se met sur le balcon, on sort et on dirait qu’on est en route pour aller chercher nos forfaits et faire un peu de ski ! Ce sont vraiment des fraîcheurs de montagne. Vu qu’on a bien roulé, sur cette course peut-être qu’on ne fera pas les EL1 et EL3 [disputés en matinée], on ne va faire que les EL2 et EL4 [rires] ! On verra."