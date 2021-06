Johann Zarco confirmé chez Pramac pour 2022

Johann Zarco poursuit l'aventure avec Pramac. Le Français s'est engagé avec la formation italienne pour une saison supplémentaire, une prolongation attendue quelques jours après le renouvellement de l'accord entre l'équipe et Ducati, à qui Zarco est directement lié, et en l'absence de place dans le team officiel puisque l'option de Jack Miller pour 2022 a été activée et que Pecco Bagnaia était déjà sous contrat. Il fera encore équipe avec Jorge Martín, dont l'accord couvrait déjà la saison prochaine.

"Johann et Jorge se sont très bien intégrés dans l'équipe Pramac Racing", souligne Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse. "C'est pour cette raison qu'avec Paolo Campinoti [team principal de Pramac] et Francesco Guidotti [team manager], nous avons décidé de continuer avec eux pour 2022. Nous mettrons à disposition des deux les motos officielles la saison prochaine. Nous sommes convaincus qu'ils apporteront des résultats satisfaisants."

La prolongation de Zarco et Martín, tous deux arrivés chez Pramac cette année, était naturelle pour l'équipe. "Nous sommes très satisfaits de pouvoir continuer ce 'projet' avec Johann et Jorge, deux garçons avec lesquels nous nous entendons très bien et obtenons d'excellents résultats", se réjouit Campinoti. "Ducati et nous-mêmes croyons fermement en leurs capacités, nous ne pourrions pas être plus heureux."

Après avoir décroché deux titres en Moto2, Johann Zarco a fait ses débuts en MotoGP en 2017, avec Tech3. Deux saisons encourageantes, marquées par quatre poles et six podiums, l'ont mené dans l'équipe KTM officielle mais son adaptation à la machine autrichienne a été très difficile et l'accord de deux ans a finalement été rompu avant même la fin de la première saison.

Zarco a fait un court passage chez LCR fin 2019, pour remplacer un Takaaki Nakagami blessé, et il songeait à un retour en Moto2 ou à un exil en WorldSBK quand Avintia l'a approché. D'abord réticent à l'idée de rejoindre la formation italienne, il a été convaincu par la perspective d'un contrat direct avec Ducati. Une bonne saison 2020, au cours de laquelle il a décroché une pole et un podium, lui a ouvert les portes du team Pramac, avec qui il s'est déjà offert trois deuxièmes places en course cette année.

Le plateau MotoGP 2022

