Pramac renouvelle son accord avec Ducati

Sans surprise, Ducati et Pramac ont profité du Grand Prix d'Italie, qui a lieu ce week-end, pour annoncer la prolongation de leur accord pour trois saisons, jusqu'en 2024. Associé historique du constructeur de Bologne, puisqu'il utilise ses machines depuis 2005, quand Luis d'Antin en était encore patron, le team Pramac est devenu un partenaire très lié à la firme italienne, qui a promu plusieurs pilotes de son équipe satellite vers sa structure officielle, à l'image d'Andrea Iannone, Danilo Petrucci et de son duo actuel, composé de Jack Miller et Pecco Bagnaia.

La poursuite de l'accord était une évidence et elle est désormais officielle : "Nous sommes très fiers du travail et des résultats décrochés avec Ducati ces dernières années, nous sommes très heureux de prolonger cette merveilleuse aventure pour les trois prochaines années", déclare Paolo Campinoti, team principal de Pramac, qui pourrait aussi annoncer la prolongation de Johann Zarco ce week-end. "Nous avons mis en place une relation très spéciale avec Ducati, nous avons atteint des objectifs incroyables et le meilleur reste à venir !"

Un enthousiasme partagé par Paolo Ciabatti, qui voit en Pramac un partenaire privilégié pour Ducati : "C'est un vrai plaisir d'annoncer le renouvellement de notre partenariat avec Pramac pour les trois prochaines saisons du MotoGP", se réjouit le directeur sportif de Ducati Corse. "Avec Pramac Racing, nous avons décroché des résultats très importants et grâce à notre collaboration étroite, nous avons vu plusieurs jeunes pilotes rejoindre la catégorie puis intégrer l'équipe officielle avec succès. Et nous sommes certains d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre de nouveaux bons moments avec Pramac Racing !"

Si la prolongation de Ducati avec Pramac était une formalité, la marque de Borgo Panigale doit maintenant annoncer son ou ses autre(s) partenaire(s) pour le cycle courant sur la période 2022-2026. Avintia, qui aligne deux Desmosedici version 2019 cette année, va céder sa place sur la grille et ces deux machines font des envieux. Ducati a mené des discussions avec l'équipe de Valentino Rossi, VR46, dont la saison 2022 sera la première en MotoGP, mais aussi avec Gresini, qui va prendre son indépendance d'Aprilia. Un temps concurrentes, VR46 et Gresini pourraient finalement toutes deux bénéficier des machines italiennes l'an prochain, portant ainsi le nombre de Ducati sur la grille à huit, soit le tiers du plateau.

partages