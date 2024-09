Zarco : Chez Honda "on sait qu’on ne peut pas se battre"

Distancé à la seizième place de la grille de départ au terme des qualifications du Grand Prix de Saint Marin, Johann Zarco n'a pas fait du mauvais travail en ralliant l'arrivée de la manche sprint de samedi après-midi en treizième position.

Arrivé à 21 secondes du vainqueur Jorge Martín, le natif de Cannes sait néanmoins que l'écart qui le séparera de la victoire, dimanche, sera encore plus important sur une distance de course complète.

La satisfaction du jour se portera donc sur le fait de ne rien avoir lâché et réalisé un dépassement sur la KTM de Pol Espargaró, ainsi que du fait d'être une nouvelle fois le nettement mieux classé des pilotes Honda ; le plus proche autre représentant de la firme nippone étant Luca Marini, 18e.

"Je voulais donc rester derrière les pilotes, je ne sais pas lesquels, mais je m'attendais à avoir un bon rythme dans le milieu des 1'32, mais c'était trop difficile de tenir dans cet espace et idéalement il aurait été bon de rester avec Augusto, il essayait de suivre les deux Aprilia, mais pour essayer de rester avec eux au début de la course, je ne pouvais pas tenir le rythme de l'Aprilia", relate Zarco au sujet du plan qu'il souhaitait exécuter en début de course.

"Ils étaient aussi en bas des 1'32, haut des 1'31, ce qui était trop rapide pour moi, et j'ai fait quelques erreurs. Ensuite, j'ai dû tenir le groupe avec Pol, ce qui nous a permis de faire un beau dépassement avec Pol Espargaró."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP de Saint-Marin

Zarco estime qu'il restera "hors-jeu" tant que certains problèmes fondamentaux de la Honda n'auront pas trouvé de solution.

"A la fin de la course, sur les quatre ou cinq derniers tours, je me sentais mieux et je pouvais faire de meilleurs tours, mais plus vite que ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Je pense que le problème que nous avons à l'arrière de la moto crée également un problème au départ, parce que nous ne sommes pas en mesure d'utiliser la puissance au départ. Nous avons du wheelie et nous allons moins vite que les autres. Je pense donc que le problème devient de plus en plus clair, mais je sens que tant que nous n'aurons pas résolu ce problème, nous serons hors-jeu, et cela me déçoit en ce moment, parce que j'ai essayé de faire le meilleur travail possible. Mais ce n'est pas drôle de n'avoir aucune possibilité de suivre les gars devant. Le problème, c'est que l'arrière 'mord' et qu'il est sec."

"Je ne suis pas ingénieur, mais oui, si on veut avoir une forte accélération, on enlève le wheelie, on peut partir en vrille. On perd le contrôle de la moto. Et c'est beaucoup, beaucoup de points. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Pour l'instant, nous n'avons fait aucun progrès dans ce domaine. C'est pourquoi il est de moins en moins drôle de courir. Parce que vous savez, on sait qu'on ne peut pas se battre."

Les autres pilotes Honda, auxquels s'associe Zarco, attendent désormais avec impatience le test de lundi sur ce même tracé de Misano, où de nouvelles introductions devraient êtes faites par la marque à l'aile. Le pilote tricolore ne peux qu'espérer que cela permette un bon en avant, comme Yamaha semble en initier un de son côté.

"Je l'espère", souffle-t-il. "Mais pour l'instant, je n'ai pas demandé de changements en attendant lundi. La bonne chose ici, c'est que la piste est très, très bonne pour l'adhérence. Donc c'est quelque chose de constant, et ensuite on peut comprendre si l'on peut améliorer l'autre moto sur ce point."