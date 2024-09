Se sentant plus rapide, Bagnaia a "tout tenté" contre Martín

Battu mais pas abattu, Pecco Bagnaia doit s'avouer vaincu au terme du premier round de sa confrontation l'opposant à son rival Jorge Martín sur le tracé de Misano, d'où il partait pourtant depuis la pole position après avoir affiché un rythme par ailleurs excellent pendant tout le week-end. Parti quatrième, depuis la seconde ligne, Martín n'a pas fait dans le détail dans les premières dizaines de mètres de course, parvenant à s'emparer des commandes au premier virage après un départ irréprochable.

Bagnaia a désormais 26 points de retard sur l'Espagnol au championnat du monde et espère remettre les compteurs là où il faut en s'imposant demain devant le pilote Pramac et les tribunes archi-combles de Misano, prêtes à rugir pour une victoire d'un pilote italien portant la combinaison rouge.

Interview avec le double champion du monde en titre quelques instants après l'arrivée du sprint.

Pecco, relate-nous ce sprint et ce départ en particulier…

J'ai eu un moment quand j'ai touché l'embrayage et que j'ai glissé dessus. Dès que j'ai commencé à glisser comme ça, j'ai compris que quelqu'un était en train de me doubler, et c'était Jorge... Il a pris un très bon départ.

J'ai tout tenté, mais quand on a le même rythme, même si l'on est plus rapide, il est très difficile de dépasser, et en MotoGP, maintenant, c'est un peu dommage que quand vous vous trouvez derrière, vous ne pouvez pas réduire l'écart comme vous le souhaitez car le pneu avant chauffe trop ou la pression avant monte trop et c'est dangereux. J'ai tout tenté, mais j'ai dû abandonner dans les derniers tours.

Tu sortais de l'aspiration de Jorge après seulement quelques tours dans la ligne droite en te décalant…

Oui, après trois tours, l'avant était déjà en surchauffe. Je n'en ai pas encore parlé avec l'équipe, mais ça bloquait, et il n'y avait pas d'adhérence sur le côté droit. Peut-être que la pression était bonne et que c'était la température, mais ça donne la même chose.

Ta pole [record absolu du tour à Misano] était très impressionnante ; ton rythme ce week-end aussi…

Oui, c'est sûr, ça commençait bien. Je pense que mon rythme était peut-être un peu plus rapide que celui de Jorge mais dans certaines parties de la piste, ça bloquait trop et je perdais un peu de temps. Mais ici, quand on est derrière, c'est difficile. On peut doubler si le pilote de devant fait une erreur ou s'il est beaucoup plus lent ; mais si le rythme est similaire, c'est très difficile.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Te sens-tu physiquement OK pour gérer plus de tours demain ?

Par chance, quand je pilote, je ressens un peu de douleur mais ça n'affecte pas mon rythme. Je peux faire ce que je veux, je peux pousser. 27 tours, c'est long, donc peut-être qu'il me faudra quelque chose de plus fort demain comparativement à ce que j'ai pris aujourd'hui.

Encore des antidouleurs demain, donc…

Oui. Oui.

Et si ton départ n'est pas bon demain, quelle course penses-tu connaître ?

Ça ne pourra pas ! [rires] Demain sera différent, nous aurons probablement le medium à l'arrière, car le tendre est très bon, très constant, mais il secoue beaucoup. Sa durée de vie peut être pire et l'on a plus de possibilités avec le medium pour les dépassements, car il y a plus de marge.

Le tendre arrière pousse-t-il beaucoup l'avant ?

Beaucoup !

Est-ce difficile à contrôler ?

J'ai commencé à comprendre ces choses-là en utilisant plus l'arrière, pour contrôler l'avant, mais parfois, oui, c'est difficile, dans les deux derniers virages.