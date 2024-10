Jorge Martín assume : "J'ai joué mes cartes"

La tension qui s'est lue tout au long du sprint sur les visages dans le stand Pramac Racing détonne avec le calme affiché par Jorge Martín à l'issue de cette première course du week-end thaïlandais. Oui, il a mené une course agressive, ratant son premier virage et dépassant parfois les limites de la piste, mais c’était le prix à payer pour effacer sa qualification en troisième position et le résultat final est en sa faveur, avec deux points de plus pris à Pecco Bagnaia.

Si les responsables de son team ont tremblé, c'est qu'ils ont, comme Bagnaia, compté les fois où la Ducati #89 a posé ses roues au-delà de la ligne blanche, du moins d'après ce qui pouvait être interprété. Or, les capteurs, eux, n'ont relevé qu'un seul dépassement répréhensible, lorsque Martín a manqué la sortie du virage 7 en prenant l'avantage sur le champion en titre, et cela reste dans les limites réglementaires. C'est donc sans pénalité que le leader du championnat est passé sous le drapeau à damier, avec en poche les neuf points rapportés par sa deuxième place.

Face aux journalistes, il a d'abord été interrogé sur ses dépassements sur Bagnaia, celui du premier virage puis celui qui l'a placé deuxième à mi-course. "Très difficile", lâche le pilote Pramac, expliquant être sorti dans le virage 1 pour éviter d'aller au contact. "Le premier virage a été compliqué. Je pense que j'avais le choix entre relâcher les freins, élargir et perdre des places, ou alors heurter Pecco, donc j'ai décidé d'élargir. Ensuite, je me suis retrouvé sixième au virage 3 et à partir de là, j'ai essayé de remonter dès que possible."

"Ça a été difficile. Il faisait vraiment chaud [en roulant] en paquet. Normalement, je suis plus à l'avant, alors je ne suis pas habitué à cette chaleur. C'était très dur. Et puis, je pense que la température à l'avant est montée vraiment super haut. J'ai malgré tout très bien piloté, j'étais compétitif, ce qui est le plus important, et j'ai pu dépasser Acosta, Marc [Márquez] et Pecco."

"C'est sûr que je suis un peu à la limite dans le virage 7. Si je veux entrer très vite, je dois être très tôt sur l'accélérateur et je suis alors très à la limite à la sortie", admet-il en se refaisant le film. "J'ai joué mes cartes. On peut passer une fois sur le vert, alors j'en ai profité. À partir de là, j'ai essayé de garder un peu de marge. Pas tant que ça, à vrai dire, parce que je savais que Pecco était assez fort à cet endroit de la piste, mais il fallait que je garde de la marge."

Est-ce que ce dépassement était une manière de peser dans le jeu mental face à Bagnaia ? "Je ne sais pas, il faudra que vous posiez la question à Pecco", sourit Martín à cette question. "Pour moi, ça a été un bon dépassement. La saison dernière, il était super fort dans les virages 6 et 7, beaucoup plus que moi. Cette saison encore, il reste beaucoup plus fort que moi, mais je m'y suis un petit peu rapproché et aujourd'hui j'ai pu l'y dépasser alors je pense que, pour cette raison principalement, c'est un bon dépassement."

Une course de dimanche à caler sur Bagnaia

"Je suis content d'avoir pu remonter depuis la sixième place et terminer deuxième", poursuit le pilote espagnol, en dépit d'une agressivité qui a pu étonner. Il ne s'est pas laissé paralyser par l'enjeu et l'assume : "Parfois, on me dit que je peux terminer cinquième ou dixième, mais je ne sais pas faire ça. Ce que je sais faire, c'est faire de mon mieux. La seule façon d'être concentré à 100%, c'est de faire de mon mieux."

"Évidemment, je ne suis pas idiot, je veux contrôler les risques. Aujourd'hui, j'étais peut-être un peu au-delà de cette limite à un moment donné. Quand j'ai dépassé Pecco, j'ai essayé de m'échapper et, à ce moment-là, j'ai pris beaucoup de risques, je me rapprochais même d'Enea. Demain, je vais essayer de contrôler un peu plus."

L'avance prise au championnat permet à Martín de voir venir, du moins à condition de ne pas commettre d'erreurs, car il sait que terminer deuxième de toutes les courses restantes lui vaudrait le titre, même si Bagnaia devait toutes les gagner. La pression grandit à mesure que le trophée se rapproche, et Martín insiste sur sa volonté de rester "très concentré" tout en gardant un œil permanent sur son rival.

"Je ne sais pas, on verra dans les prochaines courses", balaie-t-il lorsque ses chances d'être sacré lui sont détaillées. "Si vous me demandez si je signe pour ça, c'est clair que oui ! Je veux être champion. Mais je ne sais pas, on verra, peut-être que demain je ne pourrai pas faire deuxième. Je vais me donner à 100%, Pecco va être super fort et je vais essayer de me montrer intelligent."

"Ma course sera clairement calée sur lui", a-t-il annoncé, en partant d'un premier point, celui de copier le choix de pneus de son rival. "Si je peux gagner, je vais dépasser, mais mon défi est autre. Ce sera très difficile. Pecco est super fort et, normalement, le dimanche, il s'améliore alors moi aussi je dois m'améliorer pour demain."

Et puis, il y a d'autres gros clients qui pourraient venir prendre de précieux points… "Je pense qu'Enea [Bastianini] a été super fort aujourd'hui, mais le principal c'est qu'il s'est retrouvé très vite à la première place. À partir du moment où l'on est premier, avec de l'air frais, tout est un peu plus facile. Je pense que demain, ce sera différent. J'espère qu'Enea n'arrivera pas à s'échapper ! On aura peut-être le potentiel pour le rattraper."

"Je vois aussi Marc un peu plus fort demain. J'ai vu ce matin qu'il était super rapide avec le pneu arrière dur. Je ne sais pas encore quel sera le pneu de la course, mais je sais que tous les quatre, avec Marc, Enea et Pecco, on est un cran au-dessus."

