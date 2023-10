Jorge Martín pense qu'une bosse a provoqué sa chute

Jorge Martín a encore fait une forte impression ce vendredi au GP de Thaïlande, en réalisant le meilleur temps dans les deux séances, mais sa journée s'est conclue sur une chute au virage 3, quelques instants après avoir pris la tête. Le pilote Pramac ne cherchait pourtant pas à prendre des risques à ce moment de la séance.

"Je voulais améliorer un peu parce qu'on ne sait pas si on sera dans [le top 10] ou pas, c'est très serré ici", a expliqué Martín. "J'ai vu les données, j'ai freiné un peu plus tôt et je suis arrivé plus lentement. Je pense qu'il y avait peut-être une bosse ou quelque chose, il faudra que je comprenne en piste demain, pour ne pas que ça se reproduise. Mais je n'étais pas à la limite."

L'Espagnol s'est également concentré sur les relais longs et a constaté l'usure rapide des gommes : "C'est un circuit où les pneus, à l'avant et à l'arrière, se dégradent beaucoup. Ce sera dur à comprendre mais c'est la même chose pour tout le monde et j'espère progresser un peu demain."

Un stress dans le choix des pneus après Phillip Island

Cette dégradation rapide préoccupe particulièrement Martín une semaine après son pari manqué au GP d'Australie, quand le pneu tendre lui a permis de longtemps mener l'épreuve pour finalement lui faire perdre quatre positions dans le dernier tour.

"Je me sens plus prêt pour le sprint que pour dimanche. Je pense que ce sera une course très longue dimanche. Comme je l'ai dit, avec la peur que j'ai depuis Phillip Island, ce n'est pas facile de venir ici et de voir que les pneus se dégradent beaucoup. J'espère qu'on fera le bon choix, qu'on comprendra ce que feront mes concurrents et j'espère que l'on aura une stratégie similaire."

Martín a en revanche démontré son rythme sur un tour en dominant les deux séances, mais aussi en restant rapide avec des pneus qui commençaient à se dégrader : "Ce matin c'était facile avec un pneu neuf. Dans l'après-midi, j'étais vraiment performant avec les pneus de la matinée, tout le monde en a pris des neufs et les miens étaient usés. J'étais encore dans le top 5 ou le top 6, ce qui est très bon pour demain et dimanche."

"La piste était vraiment sale dans la matinée", a noté Martín. "Dans l'après-midi, elle était très chaude donc l'adhérence n'était pas énorme. Je pensais qu'on serait un peu plus rapides, en fait. C'est comme ça. Je pense qu'on va un peu progresser demain."