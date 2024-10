Martín : "Ça va être très dur de faire 24 tours comme ça"

Grand vainqueur dimanche dernier en Indonésie, Jorge Martín était bien moins heureux aujourd'hui, au moment de conclure les premiers essais du GP du Japon. Le leader du championnat a beau avoir passé la journée dans le haut du classement, deuxième ce matin et troisième cet après-midi, il déplore de mauvaises sensations qui l'ont gêné de bout en bout.

"Ça a été une journée étrange à cause de la météo. Ce matin, c'était difficile en pneus slicks avec les gouttes de pluie. Puis cet après-midi, ça a été un peu plus compliqué que prévu", explique Martín au site officiel du MotoGP. "J'ai plutôt bien commencé mais j'ai ensuite eu des soucis avec la moto, à tous les niveaux. J'avais beaucoup de mal avec les sensations sur l'avant et l'arrière se consumait aussi beaucoup. Il faut qu'on travaille pas mal, peut-être pas pour demain car il semble devoir pleuvoir, mais pour dimanche il faut qu'on progresse bien."

Déplorant des "sensations étranges", le pilote Pramac a tâtonné dans ses réglages, en vain. "On n'a pas trouvé ce que je cherchais. On essayait d'être un peu plus compétitifs au freinage, car c'est important ici. Je ne me sentais très bien pour entrer dans les virages et en milieu de courbe. Je pense donc qu'on va revenir aux réglages standards, ceux qui normalement fonctionnent, et essayer de travailler dans une autre voie."

L'essentiel est assuré, puisque Martín sera bien en Q2 demain, une sécurité importante pour au moins avoir l'assurance de se positionner sur l'une des quatre premières lignes alors que la pluie est annoncée en plus grande quantité qu'aujourd'hui. Mais l'Espagnol qui avait tout raflé ici l'an dernier, pense déjà aux courses et à la nécessité pour lui de conforter sa place de leader au championnat, ce qui nécessitera d'être plus compétitif pour rivaliser avec un Pecco Bagnaia qui, au contraire, était au meilleur de sa forme aujourd'hui.

"Même si le rythme n'était pas mauvais, je ne suis pas très en confiance avec la moto alors j'espère pouvoir trouver une amélioration. Certes, je fais partie des plus rapides mais j'aimerais clairement avoir de meilleures sensations", explique-t-il. "Je bloque beaucoup l'avant et, quand j'entre dans les virages, je me mets à beaucoup le perdre. Ça va être très dur de faire 24 tours comme ça. Je crois qu'il faut pas mal améliorer mes sensations et tout viendra beaucoup plus facilement."

Les photos du premier jour au GP du Japon MotoGP