Márquez a "beaucoup de doutes" après une journée "bizarre"

Marc Márquez a sans grande difficulté assuré sa place en Q2 ce vendredi à Motegi, en prenant la deuxième place à seulement 0"033 de Brad Binder, mais le résultat brut ne reflète pas sa journée. Après une première séance très compromise par la météo, ses Essais ont été rendus difficiles par une série de problèmes sur ses deux machines, finalement résolus au moment de signer un tour rapide, mais qui ont néanmoins gâché la préparation de son week-end.

"Cette journée était bizarre, d'abord à cause de la météo, et aussi parce qu'on a eu une séance très étrange dans l'après-midi, avec différents petits problèmes", a expliqué Márquez au site officiel du MotoGP. "On n'a pas pu travailler normalement donc on ne comprend rien pour les pneus, mais heureusement je me suis senti bien dans le time attack et j'ai pu être rapide. Maintenant, je dois trouver cette confiance."

"On a eu un problème avec les freins et je ne mentionnerai pas les autres, mais ils étaient sur les deux motos", a détaillé Márquez devant la presse hispanique.

Márquez voulait à tout prix accrocher le top 10 avec un risque de pluie qui atteint les 90% demain, et qui risque de compliquer le déroulement de la Q1. "Je ne suis pas déçu et pas en colère, c'est juste que j'ai essayé de garder cette intensité parce que c'était une séance super importante, vu que la piste sera humide demain, et que je n'aime pas être en Q1 quand c'est humide", a confirmé l'Espagnol face aux journalistes venus l'interroger.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai essayé de trouver cette intensité parce que j'ai eu beaucoup des problèmes mineurs, mais nombreux, sur les deux motos. Après, je savais que c'était une séance super importante. On a essayé de régler tous ces problèmes. On l'a fait, heureusement pour nous. Je n'ai pu faire que les deux derniers relais avec ma moto normale, mais c'était suffisant pour être en Q2."

Si l'essentiel est assuré avec cette garantie de partir sur les quatre premières lignes, Márquez sent que sa journée a été très peu productive et ne saurait "pas où donner de la tête" si la course devait se tenir maintenant.

"Parfois, je suis dixième mais je me sens mieux que ce que montre le résultat. Aujourd'hui, je suis deuxième mais je me sens moins bien que ce que montre le résultat. Il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de choses à comprendre."

Avec Oriol Puigdemont