Pas de Q2 pour Quartararo : "Un retour à la réalité"

Lors des trois derniers Grands Prix disputés, Fabio Quartararo avait montré des signes de progrès en atteignant directement la Q2, une série qu'il n'avait plus connue depuis la fin de la saison 2022... et qui a pris fin ce vendredi. En arrivant à Motegi, il affichait sa volonté de faire aussi bien mais sur un circuit offrant moins d'adhérence que Misano et Mandalika, le pilote Yamaha a dû se contenter de la 14e place en Essais, derrière les meilleurs représentants des quatre autres constructeurs.

"Malheureusement, un retour à la réalité", a résumé Quartararo au terme d'une journée où le top 10 n'a jamais été véritablement envisageable : "On a vraiment eu du mal. On a été le dernier constructeur aujourd'hui."

"La piste a une importance beaucoup trop forte sur les performances de notre moto et ce n'est pas normal. Quand la piste offre une forte adhérence, on n'est pas trop mauvais. Quand l'adhérence est mauvaise, on est clairement super loin, à une seconde de la pole position. En fait, on est à une seconde des trois constructeurs de tête, donc clairement une journée difficile."

Ce manque de grip pénalise particulièrement le Français dans les phases de freinage, puisqu'il ne peut pas entrer aussi franchement dans les virages que les pilotes disposant des motos les plus efficaces : "On freine avec une roue. Quand on doit s'incliner vite, on n'a jamais de contact. C'est une chose qui nous fait beaucoup souffrir, surtout quand il n'y a pas de grip [sur le circuit]."

"Partout, on manque d'adhérence à l'arrière", a déploré Quartararo, détaillant la nature du problème : "Quand on freine en ligne, je freine à l'arrière, la moto n'est que sur l'avant. Avec la Ducati ou l'Aprilia, on voit qu'ils freinent vraiment avec les deux roues, ils s'inclinent vite. [Nous] on ne freine qu'avec une [roue]. On n'a pas de performances au freinage. De 40° jusqu'à l'angle maximal, en fait on a aucune adhérence."

Avec l'autre Yamaha officielle, Álex Rins n'a pris que la 20e place, à 0"549 de son coéquipier. Engagé en wild-card, Remy Gardner a de son côté signé le 23e et dernier temps, à distance de l'ensemble du plateau.