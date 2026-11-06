MotoGP GP du Qatar

Jorge Martín vise les deux premières lignes et peut "gérer la course avec les antidouleurs"

Le champion du monde 2024 a réalisé une première journée solide à Losail et estime être en mesure de composer avec sa blessure.

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 6 nov. 2026, 19:37

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín estime pouvoir jouer les premiers rôles ce week-end au Grand Prix du Qatar, malgré une fracture du poignet contractée lors de sa chute en Australie, il y a deux semaines.

Contrairement à sa tentative infructueuse de participer au Grand Prix de Malaisie le week-end dernier, Martín a pu boucler un nombre conséquent de tours vendredi, lors de la première journée à Losail. Sa qualification directe pour la Q2 confirme qu'il dispose de la vitesse nécessaire pour marquer des points, à condition de parvenir à terminer les courses.

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S'il parvient à concrétiser ce potentiel, le pilote officiel Aprilia pourra empêcher Marc Márquez de décrocher le titre mondial dès le Qatar. Et après cette première journée, il se montrait confiant quant à sa capacité à y parvenir.

"Si je parviens à tout mettre bout à bout, les deux premières lignes sont peut-être accessibles. C'est donc un bon objectif. Je pense qu'on peut gérer la course avec un peu plus d'antidouleurs."

La course sprint de samedi se disputera sur 11 tours, tandis que le Grand Prix du Qatar de dimanche est prévu sur 22 tours.

Si Martín parvient à inscrire seulement sept points sur l'ensemble des deux courses, il conservera mathématiquement ses chances au championnat jusqu'au Grand Prix du Portugal, dans deux semaines. Le leader Márquez doit reprendre 30 points à Martín sur l'ensemble du week-end de Losail pour être sacré, sachant que 37 points sont encore disponibles.

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"Mon poignet semble tenir le coup. Dimanche, il y aura beaucoup de tours et ce sera une inconnue, mais aujourd'hui, je me suis senti beaucoup mieux qu'en Malaisie la semaine dernière. Si j'avais eu ces sensations là-bas, j'aurais essayé de courir, mais à ce moment-là, ma blessure était encore très récente. J'ai vraiment constaté une amélioration au cours des derniers jours", a ajouté Martín lors de son point presse avec les médias espagnols.

Martín a également expliqué qu'il commençait à s'habituer à rouler malgré la douleur, même si les gros freinages ne représentaient plus une difficulté majeure.

"Le freinage est actuellement le cadet de mes soucis. Les changements de direction sont beaucoup plus difficiles, et j'ai également mal lorsque je prends beaucoup d'angle. Je commence déjà à m'habituer à rouler avec toutes ces douleurs. Il est possible que mon poignet se dégrade, mais j'espère que les thérapies que nous suivons permettront de l'améliorer un peu."

Jorge Martín va serrer les dents.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Physiquement, je vais bien, mais je remarque que je compense avec le reste de mon corps la force que je ne peux pas appliquer avec ma main. Et cela me provoque de fortes douleurs dans le dos."

Au-delà du défi physique, Martín a ajouté qu'il devait également surmonter un obstacle mental.

"La perte de confiance après ma chute en Australie a clairement été très importante. Vendredi matin, même si les sensations n'étaient pas mauvaises, il me manquait ce petit supplément pour attaquer dans les virages."

"Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux et nous avons franchi un cap dans l'après-midi. La moto fonctionne bien sur ce circuit et je me sens mieux. J'ai signé mon meilleur temps personnel au Qatar, donc ce n'est pas si mal", a-t-il conclu, en référence à son tour en 1'51"041 lors des Essais.

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