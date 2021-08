Qualifs - Martín de retour en pole, Quartararo passe tout près

Déjà aperçu en pole position dès son deuxième Grand Prix dans la catégorie MotoGP, Jorge Martín retrouvera dimanche le meilleur emplacement sur la grille de départ du Grand Prix de Styrie, après avoir brillamment mené les qualifications de ce samedi sur le circuit du Red Bull Ring. Solide, auteur du nouveau record de la piste, il est venu à bout de la forte concurrence affichée notamment par Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo, qui a admis avoir tout donné pour finalement manquer le coche de peu.

Oliveira contre la douleur

Avec la présence ce week-end d'une wild-card venue grossir les rangs du plateau MotoGP, ils étaient 13 à participer à la première partie des qualifications, et parmi eux les cinq pilotes KTM engagés ce week-end mais aussi Cal Crutchlow, revenu pour quelques courses afin d'assurer le remplacement de Franco Morbidelli pendant sa convalescence, ou encore Álex Rins sur la Suzuki.

C'est bien Rins qui a d'abord pris les rênes de cette séance, avec ce qui a été durant quelques minutes le seul tour bouclé en 1'23, encore à sept dixièmes toutefois du meilleur chrono de ce matin. Miguel Oliveira a réussi à faire mieux et c'est lui qui menait la hiérarchie lorsque les machines sont rentrées au stand pour se refaire une fraîcheur. Une bonne performance pour le pilote portugais, dernier vainqueur en date au Red Bull Ring, certes, mais touché au poignet droit hier dans une lourde chute au point de devoir faire un passage par l'hôpital hier soir.

La hiérarchie des premières minutes n'a toutefois pas tenu face aux attaques des derniers instants, lorsque les pneus soft ont fait leur œuvre. Dani Pedrosa s'est montré, sans toutefois pouvoir aller au bout de son effort après avoir dépassé les limites de la piste. Enea Bastianini, lui, y a cru mais son chrono a été annulé pour la même raison. Et c'est finalement Álex Márquez qui a tiré son épingle du jeu, grâce à un temps de 1'23"547, le positionnant cinq petits millièmes devant Oliveira, capable lui aussi d'une amélioration dans les derniers instants.

Distancé de seulement 33 millièmes, Rins a manqué le coche, et il partagera dimanche la cinquième ligne de la grille de départ avec Pedrosa et Pol Espargaró. Sur la ligne suivante prendront place Brad Binder, Valentino Rossi et Luca Marini. À noter le dernier temps de Cal Crutchlow, qui partira juste derrière Danilo Petrucci, dont le remplacement chez Tech3 vient d'être annoncé avec la promotion de Raúl Fernández.

Martín, Bagnaia et Quartararo au-dessus du lot

Après cette première salve, 12 hommes étaient désormais en lutte pour la pole position. Alors que Maverick Viñales et Pecco Bagnaia ont entamé la séance en 1'23"9, Fabio Quartararo s'est d'emblée positionné au sommet avec un temps de 1'23"259 nettement supérieur à l'allure moyenne. Bientôt, le Français a vu Jack Miller et Jorge Martín se rapprocher à quelques centièmes de sa marque, mais sa réplique lui a permis de confirmer son leadership et l'a même mené à flirter avec le record en 1'23"075 (la référence est de 1'23"027).

Après quelques secondes de pause, c'est Bagnaia qui s'est chargé de partir en quête d'une nouvelle référence et il a réussi pour 37 millièmes à prendre l'avantage sur Quartararo. C'est de Martín qu'est venu le tout premier chrono en 1'22, le pilote Pramac prenant à cet instant les rênes en 1'22"994. Contre toute attente, il s'agirait bel et bien de la pole position.

Dans un premier groupe extrêmement serré, Bagnaia a réussi à s'intercaler entre Martín et Quartararo. Si le Français a momentanément repris les commandes, son chrono a rapidement été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste dans le virage 9, ce qui l'a replacé en troisième position.

Marc Márquez a quant à lui réussi à améliorer son temps dans sa dernière tentative, avant toutefois de partir à la faute au virage 3, entraînant la sortie des drapeaux jaunes qui allaient empêcher toute amélioration de la concurrence dans ces instants décisifs. C'est donc sur ce classement que s'est conclue la séance, Jorge Martín décrochant la pole position, la première pour lui depuis sa blessure au Portugal.

Le pilote Pramac partira devant Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Jack Miller a pour sa part obtenu la quatrième place sur la grille de départ, devant Joan Mir et Johann Zarco. Aleix Espargaró partira septième et partagera la troisième ligne avec Marc Márquez et Maverick Viñales.

Dans la douleur après son effort en Q1, Miguel Oliveira n'a repris la piste qu'en fin de séance, sachant que sa qualification pour la Q2 lui garantissait de toute façon la 12e place sur la grille de départ même s'il n'avait plus bouclé le moindre tour. C'est bien la position qu'il a obtenue, devancé par Takaaki Nakagami et Álex Márquez.

La grille est désormais établie pour la course de dimanche, mais il va désormais falloir voir quelles en seront les conditions, car la météo annonce le retour de la pluie et l'arrivée possible de gros orages...

GP de Styrie – MotoGP – Q2

GP de Styrie – MotoGP – Q1