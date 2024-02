De bons essais mais le besoin d'un "petit plus" chez KTM

Comme au test de Sepang, KTM n'a pas fait une aussi forte impression que Ducati, et dans une moindre mesure qu'Aprilia, lors des deux journées passées à Losail, cependant Brad Binder s'est invité dans le top 10 lors de chacune des deux journées. Si la marque autrichienne reconnaît la nécessité de faire des progrès pour jouer les premières places, elle estime avoir trouvé la bonne direction de développement sur sa moto.

"Les pilotes ont été satisfaits", s'est réjoui Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe KTM officielle. "On a progressé par rapport à notre dernière visite ici et c'était clair dans les chronos. On a encore besoin d'un petit plus cependant, mais on est sur la voie. On travaille et les progrès sont visibles. La pré-saison a été bonne et les performances ont été sous le record de la piste les deux fois, on est là. On sera prêts, et on doit répondre aux attentes."

KTM peut faire preuve d'un certain optimisme puisqu'au même stade il y a un an, la marque était clairement distancée, avant d'obtenir de gros progrès pour le premier Grand Prix de l'année. Binder n'a donc aucun doute sur le fait que les tests se sont mieux déroulés cette année. "L'an dernier, je voulais me tirer une balle donc je dirais que [cette pré-saison] a été meilleure !" a résumé le Sud-Africain sur le ton de l'humour.

Pour Miller, les progrès effectués sont clairs, notamment dans l'électronique. "Je suis assez content du package de base et les changements dans l'électronique ont énormément apporté aux performances, pas seulement en pneus usés mais aussi en mode time attack", a-t-il souligné.

Binder a aussi noté des progrès sur le moteur : "Je pense que les gars nous ont donné un peu plus de puissance mais dans les sensations et le pilotage, on ne le remarque même pas. C'est juste qu'on a les tours/minute un peu plus tôt, la limite vient un peu plus tôt. C'est toujours bien quand c'est comme ça."

KTM a défini le package pour sa moto

Au cours des deux journées passées à Losail, Binder a d'abord "réduit la sélection" parmi les nombreuses évolutions apportées par KTM au début des tests, afin de définir la direction à prendre : "Je pense qu'on a fait un bon travail à Sepang pour vraiment écarter certaines pièces. Ou pas les écarter, mais les comprendre, avancer et garder ce qui fonctionne."

"[Lundi], on a encore joué avec différentes configurations et j'en ai trouvé deux, toutes les deux positives, mais ce qui est important c'est qu'elles nécessitent des réglages différents, donc je sais dans quelle direction je me dirige."

Jack Miller a mené un travail similaire puisqu'il a d'abord "clarifié" et "confirmé" ce qui a été testé à Sepang, en évaluant moins de pièces. "C'était beaucoup plus chaotique en Malaisie qu'ici", a expliqué l'Australien au site officiel du MotoGP. "Ici, c'est assez cadré. On a pris la plupart des décisions, il faut juste s'assurer que les décisions prises sont les bonnes, pas tant faire des suppositions. Dans un monde idéal, la moto resterait la même, on n'aurait pas à changer ceci ou cela."

Mardi, Brad Binder voulait surtout évaluer des réglages et faire une simulation de course pour jauger la dégradation des pneus après avoir éprouvé des difficultés au bout d'une dizaine de tours lors du GP du Qatar l'an passé. Il a noté des progrès : "J'ai réussi à comprendre certaines choses, j'ai testé différents réglages et j'ai fait une simulation de course complète. Je suis tombé en panne d'essence à l'autre bout de la piste. Merci aux gars de Pramac qui m'ont poussé !"

"Il y a eu une petite dégradation [des pneus] mais rien de fou", s'est-il félicité. "C'était beaucoup mieux que la course de l'an dernier, c'est le plus important."

Les pilotes n'ont pas montré leur vrai potentiel

En fin de journée, Binder a voulu faire un tour rapide mais il n'a pas été en mesure de réaliser le temps idéal. Il a finalement pris la neuvième place, à 0"631 de Pecco Bagnaia : "J'ai eu deux drapeaux jaunes dans mon tour pour le time attack donc c'était vraiment bien ! Sinon, je suis content, je pense que notre moto fonctionne plutôt bien. On a clairement progressé depuis la saison dernière, je suis content du fonctionnement de la moto. On verra vraiment où nous serons dans deux semaines."

Miller a surtout préparé le GP du Qatar au cours de cette deuxième journée, en jouant sur différents paramètres de sa moto. Il attribue peu d'importance à sa 11e place, à 0"768 du leader, puisqu'il a fait de petites erreurs et préfère retenir le bon travail effectué par KTM au cours des derniers mois.

"On a juste essayé de trouver les réglages de base, sur les amortisseurs, l'empattement, des choses comme ça. Je pense qu'on est plus au moins au niveau nécessaire. Évidemment, il faudra faire quelques ajustements, on peut toujours trouver quelque chose sur une moto. Il y a certains domaines dans lesquels on peut essayer de jouer mais je suis assez content du time attack. Je me suis un peu raté, c'est très dur en piste en ce moment, avec une trajectoire sale. Si on fait une petite erreur et qu'on passe à l'extérieur, c'est super dur de revenir sur la trajectoire."

"En tout cas, dans l'ensemble, le test a été bon, la pré-saison a été bonne. Les gars ont fait un travail fantastique cet hiver, avec ces progrès. Je pense qu'on aura une moto assez performante pour la course."

Les pilotes ignorent pour le moment à quel résultat ils pourront prétendre lorsqu'ils reviendront à Losail pour le lancement de la saison. "On ne saura pas vraiment où nous sommes avant les qualifications", a estimé Binder, tandis que Miller a affiché son optimisme : "Je pense qu'on a un bon niveau pour lancer la saison. Je me sens bien. Je suis impatient de revenir ici dans deux semaines et de recommencer, pour de vrai cette fois."