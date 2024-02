Des progrès dans l'électronique apportent un "gros bonus" à KTM

Certaines évolutions sont très visibles lors des essais, notamment quand des solutions aérodynamiques apparaissent ou que des carénages évoluent particulièrement. Toutefois au test de Sepang, plusieurs constructeurs ont travaillé sur un élément invisible directement mais qui influe beaucoup sur le comportement de la moto : l'électronique, ou plus précisément la gestion électronique du moteur.

Fabio Quartararo a estimé que cet élément représentait l'une des principales faiblesses de la Yamaha, en générant un comportement agressif lors des phases de réaccélération. KTM n'avait pas des problèmes aussi profonds à corriger mais la RC16 version 2024 bénéficie d'une meilleure gestion de la remise en gaz.

"L'électronique est crucial, surtout pour donner au pilote le contrôle de l'accélérateur, en décidant quand et comment [mettre les gaz]", a détaillé Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe KTM, au site officiel du MotoGP. "En même temps, la moto doit être douce, donc c'est une chose qui est très importante pour les sensations du pilote. On travaille aussi sur la rapidité des techniciens parce que pendant les essais [des Grands Prix], s'il faut changer quelque chose, il faut être aussi rapide que possible."

Brad Binder a confirmé le besoin de gérer l'électronique aussi finement que possible pour être performant. "Ce sont de petits changements ici et là mais c'est difficile parce que ça modifie beaucoup le caractère de la moto", a analysé le Sud-Africain. "Quand on joue sur le frein moteur, on ne sait jamais vraiment ce que l'on aura donc il faut tout le temps être ouvert au changement."

Brad Binder

KTM a effectué un gros travail sur ce point l'an passé, qui s'est concrétisé lors du test de Valence au mois de novembre. "Les mecs de l'usine ont travaillé à fond pour apporter ce que l'on voulait", a noté Jack Miller, qui a joué un rôle important dans ces changements. "Mes souhaits viennent de Valence, pas l'an dernier mais l'année d'avant. Cela prend du temps de développer ces programmes, surtout pour l'électronique. Ce n'est pas une chose que l'on peut changer du jour au lendemain, ce n'est pas comme les réglages. On a réussi à lancer ça à Valence l'an passé, c'était un gros bonus, et on a avancé depuis. Je pense qu'on va dans la bonne direction."

Pour sa première saison sur la KTM en 2023, Miller s'est régulièrement retrouvé en délicatesse dans la façon de gérer l'accélérateur et il ressent maintenant un comportement de plus en plus naturel : "Ma faiblesse, c'était que pour faire un time attack, il fallait préserver l'arrière. J'avais énormément les craintes d'un highside. Il y a beaucoup de variables qui entrent en compte. Quand on est sur l'angle, tu sens que tu fais très bien les choses puis tu relèves la moto et l'adhérence disparaît. Tout est lié à l'électronique, plus que tout le reste."

Des progrès effectués sur le frein moteur ont également amélioré le comportement de la KTM en courbe selon Miller : "On semble avoir trouvé beaucoup de soutien à l'avant et aussi beaucoup de grip à l'arrière. L'année dernière, les grosses glissades venaient de la stratégie autour du frein moteur, qui n'était pas la meilleure […] et aussi bien sûr du contact à l'arrière mais la moto commence à tourner et à faire ce qu'elle est censée faire. Alors même si c'est super beau de voir une moto glisser dans les virages, j'espère qu'en course on la verra compétitive".

Avec Léna Buffa