KTM salue "des décisions très intelligentes pour le règlement 2027"

Trois saisons doivent encore être disputées avec le cadre réglementaire actuel, néanmoins le MotoGP œuvre déjà à un important changement en vue de 2027. Les discussions qui impliquent les instances dirigeantes et les constructeurs sont bien avancées, au point que Pit Beirer, directeur général de KTM Motorsports, estime déjà "très intelligentes" les décisions prises à ce stade.

Ce qui se profile, c'est avant tout un changement de cylindrée, pour passer de 1000cc à 850cc. Le domaine aérodynamique constitue également un sujet central, et l'on suppose que des limites importantes seront appliquées après le grand développement observé ces dernières années. Les fameux holeshot devices pourraient également être interdits. Par ailleurs, le MotoGP veut se montrer plus éco-responsable, si bien qu'après une phase de transition, le championnat doit passer à 100% de carburants durables à l'horizon 2027.

"J'ai le sentiment que des décisions très intelligentes ont été prises pour le règlement 2027", juge Pit Beirer, interrogé sur le sujet en marge de la présentation de l'équipe Tech3. "Pour une ou deux [règles], je serais même d’avis de discuter pour voir si cela n'aurait pas de sens de faire le changement encore plus tôt. Mais d'une manière générale, on devrait ôter un petit peu de la technologie extrême qui influence le pilotage en lui-même, afin de rendre un peu les outils au pilote, qu'il décide quand il freine, quand il dépasse, comment il gère sa course ou son pneu avant."

"En tout cas, en vue de 2027, réduire la cylindrée, se débarrasser des variateurs de hauteur, limiter la taille des ailerons dans le package aérodynamique, ce sont assurément de bonnes décisions. Tout le monde sait ce qui se passe et les choses vont dans la bonne direction."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le MotoGP entrera dans un nouveau cycle réglementaire en 2027.

Parfois ouvertement opposé à certaines évolutions souhaitées par la Dorna, Pit Beirer n'en demeure pas moins admiratif du travail réalisé par le promoteur. "Je crois que la Dorna pense beaucoup à la manière dont le championnat pourrait être encore plus largement promu. Nous ne pourrions avoir de meilleur partenaire que la Dorna pour faire la promotion de notre sport. Nous apprécions vraiment ce que nous avons en MotoGP, notamment car nous travaillons avec notre promoteur. En tant que constructeur, nous sommes impliqués dans de nombreuses disciplines différentes et le MotoGP est clairement un cran au-dessus de tout le reste."

En dépit d'un calendrier à son goût trop chargé, le responsable du constructeur autrichien reste convaincu de l'intérêt du MotoGP. "J'ai le sentiment que le championnat est génial, sans quoi nous ne serions pas là. Nous l'apprécions énormément. Avec l'arrivée des courses sprint, cela fait le double de courses, mais nous adorons vraiment ça car nous avons le sentiment que cela apporte un extra au public et aux spectateurs qui viennent sur les épreuves. Et tous ceux qui sont à la maison et qui regardent des courses le samedi plutôt que des qualifications."

Nous avons clairement mis sur la table que nous préférerions avoir deux ou trois manches de moins, mais dans le même format.

Il reste néanmoins un point qui continue de faire tiquer le patron allemand : le nombre de courses. Après un championnat 2023 à 20 Grands Prix, le calendrier 2024 comptait 22 manches et a finalement été retouché avec la suppression des GP d'Argentine et du Kazakhstan, l'un pour des problèmes financiers, l'autre pour l'absence d'homologation de sa piste. Cela reste trop aux yeux de Pit Beirer, qui continue à militer pour un rythme moins intense.

"Nous devons faire très attention à ne pas dépasser la limite et je ne fais pas de secret quant au fait que, concernant le nombre total de manches que nous souhaitons dans la saison, nous voyons la limite quelque part autour de 18, et non à 22. Mais c'est un championnat mondial, alors nous voulons être impliqués et nous n'allons donc pas trop nous plaindre à ce sujet. Pour autant, nous avons clairement mis sur la table que nous préférerions avoir deux ou trois manches de moins, mais dans le même format."

"Je ne remettrais pas en question les courses sprint, je pense qu'elles sont vraiment super pour le sport. Quand on voit la foule qui vient sur la plupart des courses, ce qui se passe sur les plateformes médias et la manière dont le MotoGP est couvert, je trouve que c'est un sport génial. Il faut juste que l'on continue à faire les bonnes choses."