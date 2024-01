KTM vers la stabilité avec ses pilotes et ses équipes ?

On ne peut pas vraiment dire que KTM ait eu le beau rôle l'an dernier en termes de gestion de ses pilotes. D'aucuns diront que le groupe autrichien est plutôt coutumier du fait, mais le casse-tête auquel Mattighofen a été confronté dans le courant de la saison était tout de même assez extrême.

Rappelons en effet qu'aux pilotes officiels (Brad Binder et Jack Miller), déjà sous contrat pour 2024 avant que débute le championnat, s'ajoutaient Pol Espargaró, lui aussi serein sur le papier, et un Pedro Acosta qui avait, bien en évidence dans un tiroir, un contrat l'autorisant à intégrer la catégorie reine sur une RC16. KTM a pourtant prolongé Augusto Fernández, se retrouvant de facto avec cinq pilotes pour quatre motos. Les tentatives pour convaincre Acosta de patienter une année de plus ont eu aussi peu de succès que celles d'inscrire une troisième équipe, et c'est finalement Espargaró qui s'est retrouvé sur le carreau.

Cette situation stressante pour tous, et objectivement peu glorieuse pour le groupe, Pit Beirer ne veut plus la revivre. Le MotoGP aborde pourtant une année qui promet d'être mouvementée sur le marché des transferts, sachant que seuls quatre des 22 pilotes MotoGP ont d'ores et déjà un accord au-delà de 2024 (Binder et Acosta, ainsi que Luca Marini et Johann Zarco chez Honda).

"Espérons que nos pilotes seront en bonne santé et se montreront aussi performants que nous l'espérons tous, et alors peut-être que ça ne sera pas si stressant", a répondu Pit Beirer, interrogé en marge de la présentation de Tech3 sur l'approche de KTM et la manière dont le groupe compte éviter de revivre le stress de l'an dernier.

"Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait la même pression que celle que nous avons eue avec Pedro, avec un gars qui sauterait d'une discipline à l'autre d'une manière dingue et qui frapperait à la porte un ou deux ans plus tôt que prévu. Donc pour le moment, j'ai le sentiment que nous avons un excellent groupe de quatre pilotes, et nous pouvons regarder avec assez d'attention ce qui se passe sur le marché."

Augusto Fernández sait qu'il doit convaincre pour sa deuxième année et Jack Miller est lui aussi appelé à rectifier ce qui n'a pas fonctionné l'an dernier, mais Pit Beirer se veut rassurant : "Je peux vous promettre une chose : je ne vais pas signer de cinquième pilote sans que nous ayons de troisième équipe ou que l'un de nos pilotes souhaite nous quitter. Nous nous sommes mis nous-mêmes dans cette situation inconfortable, […] mais cela nous a donné d'incroyables maux de tête et je ne veux pas revivre ce scénario trop souvent. J'ai donc le sentiment que nous ne sommes actuellement pas en première ligne pour réaliser de gros changements, parce que nous croyons dans les pilotes que nous avons."

Le patron de KTM Motorsports le dit lui-même, un des scénarios qui pourraient mener à un recrutement serait de disposer d'une seconde équipe satellite en plus de Tech3. Inscrire une équipe supplémentaire sur la grille n'est pas envisageable, sachant que la Dorna s'y oppose ; quant à signer avec l'une des équipes existantes, cela paraît ne laisser que d'infimes probabilités compte tenu des contrats existants. VR46 (qui souhaite rester chez Ducati) et LCR (déjà approché l'an dernier mais partenaire de toujours de Honda) sont les seules options potentiellement disponibles.

Pour autant, Pit Beirer précise que la décision n'est pas prise : "Non. Nous sommes dans le processus. Certains contrats sont ouverts [non validés au-delà de 2024, ndlr], certaines équipes recherchent un constructeur, et cette discussion a lieu actuellement. Mais ça n'est pas non plus si simple car quand les gens sont heureux avec leur partenaire, pourquoi devraient-ils en changer ? Ça n'est absolument pas décidé, ni orienté dans une quelconque direction, mais nous écoutons bien sûr tout le monde et nous discutons."

Photo de: GasGas Factory Racing Pedro Acosta et Augusto Fernández seront-ils toujours associés chez Tech3 en 2025 ?

Disposer d'une deuxième équipe satellite, en plus de Tech3 dont le contrat court jusqu'en 2026 inclus, apporterait à Mattighofen un soutien non négligeable dans le développement de sa moto. Une RC16 à laquelle il ne semble plus manquer grand-chose pour pouvoir s'affirmer comme une solide prétendante aux meilleurs résultats.

"C'est aux ingénieurs et à la base de développer la moto. Après, bien sûr, il est indiscutable que le fait d'avoir une moto de plus aide à recueillir plus de données en piste, oui", convient Pit Beirer. "J'ai le sentiment que tout est réuni. Nous avons un très bon plan pour atteindre le succès et je crois qu'avec les quatre motos, nous sommes déjà très proches de mettre nos amis de Bologne sous pression. Pour terminer quatrième du championnat [comme il l'a fait en 2023], Brad doit mettre derrière lui de très bons pilotes Ducati, et d'autres aussi, alors c'est une compétition ouverte."

"Le règlement MotoGP est en place", ajoute Pit Beirer, conscient que KTM bénéficiera de conditions plus favorables que Ducati cette saison, "la règle sur les concessions est en place, maintenant c'est à nous d'en tirer le maximum. Si nous pensons avoir besoin d'une troisième équipe, nous devons l'obtenir. Si nous pensons qu'avec deux équipes, ça va, nous devons laisser les choses telles qu'elles sont."