KTM pense que Jack Miller a été "distrait" pendant l'été

Jack Miller découvrait la KTM cette année et il a immédiatement brillé, en s'offrant la quatrième place du sprint à Portimão, dans la toute première course de l'année, avant un podium en course principale à Jerez. Après les quatre premiers rendez-vous de la saison, l'Australien pointait à la quatrième place du championnat, cependant il n'a plus décroché le moindre podium par la suite et il a conclu la saison au 11e rang.

Pendant l'été, Miller a régulièrement connu des dégringolades en course, passant de la tête à la 15e place à Silverstone, avant de remonter quand la pluie est arrivée, ou encore de la troisième à la 15e position au Red Bull Ring. Pit Beirer s'est dit le premier surpris de voir son pilote en difficulté alors qu'il jouait les premières places en début d'année.

"Je n'ai pas d'explication pour sa performance", a reconnu le patron de KTM Motorsports à Speedweek. "C'est juste dommage, parce que Jack nous a rendus meilleurs, il nous a ouvert de nouvelles voies avec ses méthodes de travail et sa façon de régler la moto. Dès le début, il a été immédiatement le pilote KTM le plus rapide, puis Brad Binder a énormément profité du travail de Jack pour l'équipe, et Jack n'a pas pu profiter de son propre travail de développement. Il était tout simplement distrait cet été."

Beirer soupçonne que la cause de cette distraction soit liée au fait que Miller est devenu père à la fin de l'été : "Fonder une famille au milieu de la saison n'est peut-être pas sans conséquences sur un pilote. Mais nous avons soutenu Jack toute l'année, parce que nous n'avons identifié aucune erreur évidente, à part le fait qu'il fait parfois des glissades à l'avant."

Pour sa part, Francesco Guidotti n'a pas été étonné par cette saison en dents de scie, se disant surtout impressionné par la rapidité d'adaptation de l'Australien à la KTM. "Il a très bien débuté, il était très motivé, et il m'a beaucoup surpris parce qu'il a réussi à mener immédiatement la moto à un certain niveau", a déclaré le team manager de l'équipe officielle au site du MotoGP. "Après cinq ans sur une autre moto, je m'attendais à ce que son adaptation à la nôtre soit plus dure. Mais je m'attendais aussi à des hauts et des bas. Avec 20 courses, beaucoup de choses peuvent changer."

Jack Miller

De son côté, Beirer peine à faire un lien entre les performances de Miller et un aspect technique en particulier sur la KTM, même s'il s'est montré plus performant avec le châssis en carbone arrivé en fin de saison. Pour le dirigeant, c'est surtout un manque de confiance sur la moto et une volonté de trop en faire qui expliquent la mauvaise passe connue par son pilote.

"On entre dans une spirale négative, parce que le pilote veut nous prouver quelque chose, il attaque encore plus et dégringole encore plus vite. Quand la confiance d'un pilote MotoGP est touchée, ça devient difficile. C'est pour ça que Jack n'a connu aucun bon moment pendant l'été. Lors des trois derniers Grands Prix, avec le passage au châssis carbone en fait, l'espoir est revenu."

Jack Miller a certes fini la saison sur une chute, à Valence, mais il occupait alors la tête de la course, confirmant des progrès effectués dans les Grands Prix précédents : "Jack a réalisé deux bonnes courses avec la huitième place à Sepang et la neuvième à Doha. À Valence, nous lui avons fait retrouver le niveau qu'il avait au printemps en termes de vitesse."

Guidotti espère désormais que son pilote saura tirer les leçons de ses difficultés pour être plus régulier en 2024 : "On l'aime parce que sa personnalité et son attitude ont été incroyables pour ce nouveau défi. Il est rapide, je pense qu'il a beaucoup appris de cette saison et on en attend une meilleure l'an prochain."