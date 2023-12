Le refus d'avoir plus de motos a entamé la "motivation" de KTM

KTM cherche de plus en plus à promouvoir différentes marques de son groupe, Pierer Mobility, à travers la compétition. En Moto3, le constructeur engage des machines sous les bannières de Husqvarna et GasGas, cette dernière ayant ainsi intégré le MotoGP en 2023 en donnant son image à Tech3. On prête aussi au groupe la volonté de ramener au sommet de la compétition la marque MV Agusta, dont il est actionnaire minoritaire.

Cette expansion en MotoGP aurait pu se concrétiser dès la saison 2024 si KTM avait obtenu l'autorisation d'avoir au moins une place de plus sur la grille. Cette volonté est née de la nécessité de trouver un guidon à Pedro Acosta, dont le contrat prévoyait une promotion en catégorie reine alors que Brad Binder et Jack Miller, dans l'équipe officielle, ainsi qu'Augusto Fernández et Pol Espargaró, chez Tech3, avaient eux aussi un accord valide pour 2024.

KTM espérait que son investissement massif – avec 18 machines engagées en Moto3, six à ses couleurs en Moto2 et quatre en MotoGP – serait récompensé par Dorna Sports, qui a pourtant refusé d'attribuer plus de places à la marque en raison de sa volonté de laisser libres celles abandonnées par Suzuki il y a un an, afin d'attirer un autre constructeur à l'avenir.

Les discussions ont duré pendant plusieurs semaines et la situation c'est finalement dénouée en rétrogradant Espargaró dans un rôle de pilote d'essais pour faire place à Acosta. Les troupes de Mattighofen ont mal vécu de devoir en arriver là.

"Cela a fait de gros dégâts pour la motivation dans notre groupe, parce que nous faisons de gros efforts", a assuré Pit Beirer, patron de KTM Motorsports, à The Race. "Dans les trois catégories [du Championnat du monde] ainsi que la Red Bull Rookies Cup [disputée sur des KTM], nous faisons un gros investissement. En plus de la Rookies Cup, il y a 28 pilotes sur nos motos dans tout le paddock."

Même si KTM s'était plongé seul dans les difficultés en signant cinq pilotes pour quatre places, Beirer comptait sur un coup de pouce du championnat qui n'est jamais venu : "Le monde entier nous regardait, nous avions besoin de cette place pour faciliter les choses, et nous n'avons reçu aucun soutien. C'était vraiment dur à avaler."

"Après, nous avons dû prendre cette décision et Pol nous a en fait aidés à résoudre notre gros problème, mais ce n'était pas notre volonté. Ce n'était pas une situation confortable, cela nous a coûté beaucoup d'énergie et d'efforts, et au final ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est derrière nous, allons de l'avant."

Durant un moment, KTM semblait pourtant avoir un moyen de pression grâce au débat sur les concessions techniques, profondément revues pour que Yamaha et Honda aient accès à plus de libertés dans leur développement. Le constructeur autrichien était dans un premier temps totalement opposé à l'idée mais a finalement voté en faveur du nouveau système de concessions, dont il va bénéficier partiellement.

Beirer assure cependant que la marque n'a "jamais fait un lien" entre son expansion sur la grille et la mise en place de ces concessions : "Nous avons dit 'nous ne voulons pas de cette place parce [qu'en échange] nous pourrions donner des concessions à quelqu'un d'autre [Yamaha et Honda]'. Nous avons vraiment dit 'nous voulons cette place parce que nous pensons que nous la méritons en raison de nos efforts dans ce paddock'. [...] Il n'y a jamais eu de discussions entre Dorna et nous pour dire 'si vous voulez les concessions, nous avons besoin de cette place'."

Malgré cet échec, KTM espère toujours aligner six motos le plus vite possible. La stratégie de la marque vis-à-vis des pilotes est en effet inchangée puisque Celestino Vietti va intégrer la KTM GP Academy en 2024, en roulant pour Ajo en Moto2. Pour étendre sa présence en MotoGP, KTM devra probablement séduire une équipe indépendante déjà présente, à l'image de VR46, actuellement liée à Ducati, ou LCR, partenaire de longue date de Honda.