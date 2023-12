KTM veut une 3e équipe : décision début 2024

Le MotoGP compte aujourd'hui 22 pilotes pour 11 équipes, un plateau légèrement inférieur à ce que prévoit le promoteur puisque la 12e structure qui aurait dû figurer sur la grille a quitté le championnat prématurément, il y a un an. Depuis ce départ inattendu de Suzuki, qui n'alignait qu'une équipe d'usine, les constructeurs sont au nombre de cinq, avec une présence assez déséquilibrée entre eux : Ducati fournit trois équipes indépendantes en plus de son team officiel, pour un total de huit machines ; KTM, Aprilia et Honda comptent chacun quatre motos ; et Yamaha n'en a plus que deux pour le moment.

Si KTM figure dans la moyenne avec une organisation classique partagée entre son équipe d'usine et son équipe satellite, Pit Beirer, patron de son programme sportif, ne compte pas en rester là. Il a pour projet d'aligner six motos et veut explorer les possibilités au premier trimestre 2024 afin de décider si ce projet mérite d'être creusé.

"Nous voulons prendre une décision finale dans les trois premiers mois de l'année pour savoir si nous voulons une troisième équipe MotoGP", explique Pit Beirer à Speedweek. "Si vous me posez la question aujourd'hui, je répondrai : 'Oui, je souhaite avoir une troisième équipe'. Tout simplement parce qu'avoir six pilotes au lieu de quatre comporte des avantages. On a plus de temps de piste pendant les Grands Prix, on peut comparer un plus grand nombre de données, on a plus de marge aux côtés des quatre top pilotes si jamais un jeune, un nouveau, un talent de demain fait de bons résultats. On peut alors réagir et garder ce talent au sein de la famille KTM."

"Il serait extrêmement utile pour notre projet d'avoir deux places supplémentaires en MotoGP. Nous allons donc entamer des discussions pour 2025 avec tous les teams indépendants qui voient leur contrat avec leur constructeur arriver à échéance", ajoute le responsable allemand.

Les options paraissent pourtant très réduites, à en juger par les liens qui existent déjà entre les six équipes clientes et les cinq constructeurs actuellement engagés en MotoGP. Outre Tech3, on peut exclure Pramac Racing et Gresini Racing, qui sont liés à Ducati, et Trackhouse Racing, nouvelle équipe satellite Aprilia, qui a déjà annoncé avoir prolongé son accord avec le constructeur italien.

Il ne reste que VR46 et LCR, dont les contrats ne couvrent plus qu'une saison. L'équipe de Valentino Rossi se trouve déjà tiraillée entre le fait de rester dans le groupe Ducati ou de céder aux avances de Yamaha, qui semble être son alternative la plus logique. Quant à l'équipe de Lucio Cecchinello, elle est un partenaire fidèle de Honda depuis 2006 et son lien avec le HRC ne s'annonce pas simple à rompre. KTM l'a déjà approché l'été dernier, en vain, même si l'ancien pilote s'est bien gardé de fermer la porte pour l'avenir. Mais l'expérience de son équipe pourrait ne pas intéresser que KTM, Yamaha ayant un besoin viscéral de retrouver un team satellite et n'ayant pour le moment aucune garantie d'y parvenir avec VR46.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Pit Beirer rêve d'avoir deux motos supplémentaires sur la grille MotoGP 2025.

"Je vais faire une hypothèse et dire qu'il se pourrait que nous ayons une troisième équipe MotoGP pour 2025. Nous aurions alors besoin de deux pilotes supplémentaires et nous pourrions garder les quatre que nous avons actuellement. En fait, c'est le scénario dont je rêve", souligne Pit Beirer, qui sait pertinemment ce que le manque de places a pu coûter à son groupe cette année.

Mattighofen a en effet déjà mené des réflexions pour venir renforcer son dispositif. Le groupe a tenté de placer une, voire deux motos supplémentaires sur la grille en 2024 afin de résoudre le problème qui a animé les coulisses durant de longues semaines cette année : le fait d'avoir cinq pilotes sous contrat, pour seulement quatre places. KTM a alors requis auprès de la Dorna le droit de récupérer les deux places laissées vacantes par Suzuki, en vain : le promoteur les réserve en effet à l'inscription en bonne et due forme d'un sixième constructeur.

Si le groupe Pierer Mobility, auquel appartient KTM, possède d'autres marques, les engager comme il l'a fait avec GasGas ne répond pas à ce cadre souhaité par la Dorna. Le constructeur espagnol est en effet intégré depuis cette année dans le nom du team Tech3, qui est présenté comme son équipe officielle, mais les motos restent bel et bien des KTM RC16 et la direction technique est toujours menée par Pit Beirer et ses acolytes. Officiellement, il y a donc toujours cinq constructeurs en MotoGP, GasGas n'ayant en ce sens pas remplacé Suzuki.

Il existe une autre marque sur laquelle le groupe aimerait miser, à savoir MV Agusta. Mais pour potentiellement être autorisé à l'inscrire en tant qu'équipe supplémentaire, Pierer Mobility devrait donc en faire un constructeur à part entière, en développant un programme technique qui lui serait propre, autour d'une nouvelle moto.