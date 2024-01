Acosta veut aborder le MotoGP sans pression ni objectif

Rarement un débutant a été autant attendu que Pedro Acosta. Le nouveau pilote Tech3 a impressionné dès son arrivée en Championnat du monde, avec un titre lors de son unique saison passée en Moto3 en 2021, et même si l'année suivante a été en dessous de ses attentes en Moto2, il a corrigé le tir en 2023 en étant sacré dans la catégorie intermédiaire. Acosta arrive ainsi en MotoGP avec un palmarès riche de deux titres en trois ans, auxquels on peut ajouter celui en Rookies Cup en 2020.

Choyé par KTM, qui a renégocié les termes du contrat de Pol Espargaró pour lui faire une place chez Tech3 cette année, Acosta veut se détacher de la pression autant que possible. Il sera l'unique débutant aligné en MotoGP cette saison, ce qui compliquera les comparaisons, et même si certains l'imaginent briller très vite, l'intéressé entend faire ses gammes avant de penser aux résultats.

"Sincèrement, je n'ai pas d'objectifs", a assuré Acosta à l'occasion de la présentation de Tech3. "La seule saison où je me suis fixé des objectifs, c'était en 2022 et vous avez vu le désastre que cela a été ! Au final, on ne peut pas parler d'objectifs alors que je n'ai passé qu'une journée sur la moto. C'est assez fou de parler d'objectifs ou autres. On verra comment se passera le shakedown, les tests hivernaux en Malaisie parce qu'après, on aura une idée claire pour le [test] au Qatar. Je vais passer six journées ici en Malaisie, deux au Qatar, puis on aura une course."

"Le résultat que l'on décrochera au Qatar ne sera pas 'réel' par rapport aux autres pistes durant la saison. Je pense que l'on doit d'abord comprendre comment travailler avec l'électronique, les pneus, l'équipe. On en parle peu mais c'est un gros changement par rapport au Moto2. C'est l'équipe qui va nous aider à être performants pendant la saison, quand on fera de plus gros progrès et que l'on sera beaucoup plus rapides."

Le management de Tech3 cherche aussi à libérer son pilote des attentes, en espérant que Pedro Acosta ne sera pas le plus scruté cette saison. "Il n'est pas la seule source d'excitation en piste", a estimé Nicolas Goyon, le team manager de Tech3. "J'imagine que le #93 va être le sujet principal, ou bien les médias vont probablement se diviser en deux ! [rires] Il faut qu'on lui donne le temps. Les gens sont très impatients de le voir en piste, mais apprendre une MotoGP est un long processus et ça ne vient pas en quelques tests."

Pedro Acosta

"On le pousse à prendre le temps, à bien travailler, petit à petit. Apprendre et comprendre tous les outils qui permettent d'être rapide sur une MotoGP, cela prend pratiquement une année. Il faut apprendre l'électronique, tous les devices, les pneus… C'est un travail assez difficile et particulièrement avec les MotoGP que l'on a de nos jours. Il y a énormément de domaines [à maîtriser] aujourd'hui, on a vu que l'aéro est devenu un gros sujet, et il faut apprendre à jouer avec tous ces outils. Ça prend beaucoup de temps."

"Même si on prend un rookie très compétitif, les dernières années ont montré que cela demandait du temps. Alors laissons-lui du temps, travaillons bien et calmement, et ensuite on verra à quelle position on peut terminer."

Acosta a en plus la particularité de rejoindre le MotoGP avec seulement trois saisons à son actif en Championnat du monde, soit moitié moins que l'expérience dont bénéficiait son coéquipier Augusto Fernández avant ses débuts il y a un an. Aura-t-il suffisamment de connaissances ? "Pour le moment je ne sais pas", concède Acosta, estimant cependant avoir connu des épisodes enrichissants, notamment dans les moments difficiles : "C'est vrai que j'ai eu une carrière courte, elle n'a pas été très longue. Mon passage en Moto3 n'a duré qu'un an et tout est arrivé très vite mais on va essayer."

"Cette première année difficile en Moto2 m'a aidé à comprendre comment fonctionne ce championnat, comment tout fonctionne dans le paddock, comment sont les médias parce que c'était assez dur. On verra. C'était court mais je pense que j'ai une bonne expérience du championnat avant cette première saison en MotoGP."

Pedro Acosta

L'expérience d'Acosta a été enrichie par l'engouement médiatique dont il a été l'objet dès sa saison en Moto3, puis par les interrogations sur son arrivée en MotoGP. Année après année, il a appris à se détacher de la pression qui accompagne cette attention mais aussi à gérer sa communication pour éviter de se plonger dans des situations difficiles à appréhender.

"Le problème est que, depuis que je suis en Championnat du monde, ces interrogations et cette pression des médias ont toujours été là. J'ai vécu chaque jour des trois dernières années avec la pression. C'est devenu quelque chose de normal. J'essaie juste de me concentrer sur moi, de prendre du plaisir quand je roule et de profiter quand on se rend en Autriche avec les membres de Pierer Mobility, etc. J'essaie de me concentrer sur moi parce que j'ai vécu de mauvais moments par le passé avec cette attente médiatique. J'ai appris à déconnecter et à écouter ce que je veux écouter."

"Je pense que j'étais trop jeune pour le stress et l'attente médiatique que j'avais [en 2021 et 2022]", a ajouté Acosta. "J'essaie toujours d'être ouvert mais de l'autre côté, quand les médias t'écoutent, ils peuvent facilement présenter des mots d'une façon différente et il en ressort quelque chose de différent. J'essaie de répondre ce que je veux et de ne pas parler de ce dont je ne veux pas parler."

Avec Léna Buffa