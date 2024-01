Tech3 compte sur une année plus sereine et bien plus compétitive

Pour sa sixième année dans le groupe Pierer Mobility, Tech3 reste étroitement lié à KTM, avec toujours pour objectif d'ensemble de faire rouler des motos "aussi proches que possible" de celles de l'équipe d'usine. Sur cette base, Nicolas Goyon, team manager, espère voir son équipe briller cette année, grâce à une moto qui n'a pas grand-chose à envier à ses concurrentes.

"Statistiquement, il y a des chiffres intéressants qui montrent que nous ne sommes vraiment pas loin de la victoire", explique le Français au sujet de la machine développée à Mattighofen. "Nous croyons qu'avec notre package, sur l'ensemble de la saison, la perte moyenne en temps a été inférieure à deux dixièmes au tour. Alors disons que si nous arrivons à progresser de deux dixièmes au tour, nous serons proches des premières Ducati."

"Deux dixièmes, c'est beaucoup et peu à la fois. J'ai vu en particulier les pièces aéro à essayer lors des deux tests à venir, il y a pas mal de choses intéressantes, et je peux vous dire que toute l'usine pousse très fort. Je pense vraiment que nous avons fait des progrès intéressants l'année dernière et nous avons maintenant besoin d'un autre step, mais tout le monde est prêt et pousse pour ça. Nous avons les bons pilotes pour y arriver et, franchement, je suis très confiant quant au fait que nous pourrons finir la saison en étant proches des Ducati."

Lire aussi : MotoGP Acosta veut aborder le MotoGP sans pression ni objectif

Pour KTM, il s'agira de remédier à l'absence de victoire en Grand Prix connue l'an dernier, alors même que les pilotes officiels de la marque ont su gagner en course sprint et se montrer très régulièrement aux avant-postes d'une manière générale. Pour Tech3, cette saison doit être celle qui permettra de sortir d'un cycle difficile, l'équipe ayant cumulé les difficultés ces dernières années, au point de figurer au dernier rang du classement par teams. Avec un line-up dans lequel il croit fermement et ces progrès attendus sur la moto, Nicolas Goyon se montre confiant de pouvoir revenir à une courbe de résultats plus satisfaisante sur l'ensemble de l'année.

"Techniquement, c'est sûr que la moto a beaucoup progressé", observe-t-il. "[En 2022], la machine était assez en retrait. Je pense qu'entre 2022 et 2023, il y a eu vraiment une grosse étape de franchie. Déjà, la machine en elle-même a énormément progressé et, statistiquement, quand on regarde la performance d'ensemble des quatre pilotes Pierer Mobility, on était beaucoup plus proches des top pilotes qu'en 2022."

"Malheureusement pour nous, comme on le sait, on a manqué de chance, disons. Notre top pilote a été absent sur toute la première partie de saison, donc c'est sûr que pour jouer un championnat au niveau de l'équipe, c'est difficile. On s'est retrouvé dans une situation où, sur toute la première partie de saison, on n'avait qu'un rookie, donc lui seul pour développer la machine et le leader de l'équipe absent. La machine était, j'estime, performante, mais on a un petit peu manqué de chance."

Photo de: GasGas Factory Racing Le binôme Tech3 pour la saison à venir.

"Cette année, je pense qu'on a un rookie qui a toutes les qualités requises pour performer à ce niveau en MotoGP, on a Augusto Fernández qui a fait une très bonne [première] saison en MotoGP, qui doit maintenant faire une étape supplémentaire. Tous les deux se connaissent bien et vont se pousser. On espère vraiment se retrouver compétitifs cette année, beaucoup plus que les autres années."

Un cadre en carbone désormais fin prêt

L'une des grandes curiosités au sujet de la version 2024 de la KTM porte sur son châssis, alors qu'un cadre en carbone a commencé à être utilisé en course durant la dernière partie du championnat 2023. Une évolution quelque peu précipitée à l'époque, et qui doit aujourd'hui s'appuyer sur un plan plus solide, dont Tech3 doit directement bénéficier.

"La situation avec ce cadre en carbone était un peu compliquée", admet Nicolas Goyon en revenant sur la saison dernière. "Honnêtement, ils ne pensaient pas utiliser ce châssis, ils l'utilisaient pour des tests. Ils l'ont utilisé sur la moto de Pedrosa lors de sa wild-card à Misano et ça a été excellent. Ensuite, nous avons eu un test après Misano, les pilotes KTM l'ont testé et c'était tellement bien qu'ils ont décidé de l'utiliser [en course], mais rien n'était vraiment prêt à l'usine."

"Dans aucun des plans il n'avait été prévu d'utiliser ce châssis pour la fin de la saison. C'était donc un petit peu compliqué et, chez KTM, ils ont dû réagir à cette situation et appuyer sur le bouton production, ce qui n'est pas si simple, particulièrement sur des pièces aussi difficiles. Alors, évidemment, nous étions un petit peu en retrait dans ce domaine l'année dernière, mais dans tous les autres départements, et en particulier en aéro, nous étions au même niveau − avec peut-être une course de retard, ce qui est le délai normal pour produire les pièces."

"Des efforts ont été faits à l'usine, les points de faiblesse de ce châssis ont été améliorés. On va voir sur ces premiers essais si ces améliorations ont été suffisantes ou pas, pour nous permettre de travailler de manière un peu plus sereine avec ces châssis. Parce que l'an dernier, […] quasiment à chaque chute, il y avait la nécessité de changer de châssis et de le réparer soit à l'usine, soit derrière le box, et ça prenait un temps certain. On espère donc que les modifications qui ont été faites cet hiver à l'usine vont nous permettre de travailler de la même manière qu'avec un châssis en aluminium ou en acier."

Les essais sur ce cadre en carbone vont reprendre avant le coup d'envoi du championnat, et les quatre RC16 devraient ensuite être sur un pied d'égalité. "Si la question est de savoir si nous allons commencer avec le cadre en carbone cette année, je peux vous dire que oui, nous allons l'essayer à un moment donné et je suis assez confiant quant au fait que nous aurons le même package que les autres pour commencer la saison au Qatar", indique en effet le team manager Tech3.

Lire aussi : MotoGP Tech3 lève le voile sur ses KTM pour la saison 2024

La saison 2023 a aussi été marquée par un changement interne chez Tech3, lorsque Nicolas Goyon a pris le rôle de team manager, Hervé Poncharal se concentrant sur les tâches de haut management. À ces changements de dynamique interne se sont ajoutés le nouveau format des Grands Prix et, bien entendu, les grandes difficultés induites par l'accident de Pol Espargaró qui a chamboulé le championnat du team Tech3 dès le premier Grand Prix.

"Nous avons eu beaucoup de changements en 2023. En particulier ce nouveau format, qui n'était pas simple à gérer, et en tant que team manager j'ai aussi dû restructurer le team. C'est le genre de choses qui sont déjà prêtes pour la saison à venir", souligne Nicolas Goyon, qui espère désormais une année plus sereine et plus stable.