Acosta sait sur quoi progresser avant de songer au titre

Unique rookie de la saison 2024, Pedro Acosta sera très attendu après avoir décroché deux titres, en Moto3 puis en Moto2, en seulement trois saisons passées en Championnat du monde. Déjà encensé par de nombreux pilotes, le prodige espagnol se sent pourtant comme un débutant comme un autre, avec un important travail d'adaptation à réaliser, notamment sur le plan physique. Avant de retrouver la KTM à Sepang, il veut notamment gagner en masse musculaire, les exigences du MotoGP étant bien supérieures à celles du Moto2.

"Je dois progresser physiquement, je le sais", confiait Pedro Acosta à l'issue de son premier test avec Tech3 à Valence. "Je ne suis pas très fatigué, je n'ai pas d'arm-pump, de douleur dans les biceps ou dans le dos. C'était une bonne journée, mais tout me monde me dit que ce n'est pas la piste la plus physique de la saison."

"Tous les pilotes, sauf Aleix [Espargaró], sont beaucoup plus larges que moi, on voit leurs bras, leurs épaules, leur cou aussi. C'est parce que c'est nécessaire pour piloter la moto. Je me dis aussi que je vais aussi devoir être performant pour 22 manches et 44 courses. Je pense que KTM et Red Bull se concentrent beaucoup pour ça. Je ferai ce qu'ils veulent."

Acosta pourra bénéficier du soutien de KTM mais aussi de Red Bull. Les pilotes affiliés à la boisson énergisante se rendent en effet régulièrement dans ses installations, en Autriche, et KTM a souhaité mettre en place un programme plus strict pour mieux encadrer leur entraînement et suivre leur évolution pendant l'année.

"Nous avons un programme sérieux avec le Red Bull Athletic Performance Center [APC] à Thalgau, afin de prendre soin et préparer les pilotes pour la saison hivernale", a ainsi confié Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports, à Speedweek. "Nous allons les entraîner spécifiquement pour la vitalité et la tolérance à l'acétate, afin qu'ils puissent progresser sur un tour et avoir de meilleures positions de départ."

"Nous avons décidé avec Red Bull que chaque pilote MotoGP aurait son propre préparateur physique, qui travaillera directement avec l'APC", a précisé Beirer. "Avant, chaque pilote avait un entraîneur mais on ne savait jamais ce qu'ils faisaient ni comment ils s'entraînaient."

Pedro Acosta

Le travail d'adaptation d'Acosta ne passera pas que par la préparation physique mais aussi par la découverte des subtilités de sa moto. La palette de réglages est plus large qu'en Moto2 et les systèmes plus complexes, à commencer par le holeshot device propre à la catégorie reine, ou la gestion de l'électronique "sur une longue distance". Et l'intéressé comptait bien s'y préparer cet hiver : "Je vais garder une photo du tableau de bord, des leviers et des boutons, juste pour m'en souvenir, ne pas oublier pendant l'hiver. Ce sera important de connaître ça pour la pré-saison en Malaisie."

Le rookie espagnol sait bien sûr qu'il ne sera pas seul pour apprendre à maîtriser les subtilités du MotoGP. Mais, lui qui a été particulièrement impressionné par le soutien affiché par KTM au cours de son premier test à Valence, il va également devoir apprendre le travail avec toute une équipe technique totalement dédiée à sa cause.

"Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre de gens qu'on a dans le garage pour écouter les commentaires quand on s'arrête. J'étais assez nerveux quand je me suis arrêté la première fois... C'était comme maintenant [face aux journalistes] ! C'était sympa de voir le soutien que nous donne l'usine, le nombre de gens portant les couleurs de KTM qui étaient là pour écouter, afin de m'aider à comprendre comment piloter cette moto."

Très attendu en MotoGP, Pedro Acosta s'est montré performant dès son premier test et il n'a pas manqué d'être interrogé sur le temps qu'il lui faudrait pour devenir Champion du monde en catégorie reine. "Pas trop, j'espère !" s'est amusé le natif de Mazarrón, balayant cependant vite les espoirs : "On ne va pas parler du championnat parce que ça serait stupide après une journée d'essais."

"Je ne vais pas parler de moi, je vais parler de la moto. Je veux être très performant. Pour l'année prochaine ou la suivante, je ne sais pas, mais je veux être très performant très rapidement. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens travaillent sur la moto, elle sera très rapidement performante."

Pedro Acosta

Et lorsqu'on l'interroge sur les nombreuses comparaisons faites entre lui et Marc Márquez, titré dès sa première saison en MotoGP, Pedro Acosta répond, peut-être volontairement, à côté, préférant mettre l'accent sur son travail avec Tech3 et KTM plus que sur sa personne.

"Dans le garage, et aussi au sein de la marque, personne ne me compare avec quiconque. Je suis content de ça parce que c'est difficile quand tout le monde a des attentes. Je dois dire que dans le garage, autour du Pierer Mobility Group, ils se donnent 100% pour moi sans penser aux résultats. C'était important."

"Mon chef mécanicien, Paul [Trevathan], est là depuis que le projet a débuté. Avant que je prenne la piste, il m'a toujours dit 'Si tu veux changer quelque chose, dis-le-moi, je suis là pour toi'. J'ai dit 'Non, je suis là pour toi !' Il sait comment m'aider à comprendre la manière de piloter, il connaît à la perfection les outils pour préparer la moto. Je suis très heureux d'être entouré par ces personnes. Ils sont incroyables et très ouverts pour m'aider à comprendre comment piloter."