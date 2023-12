La maturité et le calme de Pedro Acosta impressionnent déjà Tech3

Rarement un débutant a été aussi attendu que Pedro Acosta. L'Espagnol a donné le ton dès son deuxième Grand Prix en Moto3, à Losail en 2021 : parti depuis la voie des stands, il a réalisé une spectaculaire remontée pour signer un premier succès très remarqué. Acosta a été sacré dès sa première saison dans la catégorie et a ensuite passé deux ans en Moto2, avec un deuxième titre mondial à la clé. Des performances qui poussent à souvent lui donner un statut de "nouveau Márquez."

Pour son premier test au guidon d'une MotoGP, la semaine dernière à Valence, les regards étaient surtout tournés vers le véritable Marc Márquez, qui faisait ses premiers tours de roue sur la Ducati, mais les débuts d'Acosta sur la KTM de Tech3, pilotée par Pol Espargaró cette année, ont également suscité l'intérêt des pilotes. "J'ai aussi regardé le style de Pedro", a confirmé un Enea Bastianini jugeant déjà le seul rookie des la saison 2024 "fantastique" dans son pilotage : "Je suis revenu sur lui en milieu de séance et il était très bon. Il a un bon style de pilotage, il est déjà rapide et il sera probablement rapide dès le premier Grand Prix."

Le ton est donc donné, et Hervé Poncharal est particulièrement heureux d'accueillir un pilote si attendu dans ses rangs. "Quand on a un profil comme Pedro Acosta, qui a gagné deux titres mondiaux en trois ans, qui débarque à 19 ans en MotoGP, quand on a entendu ce qui s'est dit dans les derniers jours dans la bouche de Marc Márquez, de [Dani] Pedrosa ou Jorge Lorenzo en disant qu'il serait la future référence du MotoGP d'ici quelques saisons, c'est évident qu'il y a beaucoup d'attentes", a confirmé le fondateur de Tech3 au micro de Canal+ pendant le test. "Pour nous c'est évidemment un honneur, c'est aussi beaucoup de pression, une pression positive."

"On sait aussi que les premiers tours de roue sur une MotoGP, quand on arrive du Moto2 qui est la catégorie intermédiaire, ce sont toujours des sensations incroyables pour le pilote. Il y a le double de puissance, la puissance du freinage aussi avec des freins en carbone, cette électronique qu'il faut gérer et qu'on n'a pas en Moto2. Sur le plan humain, c'est toujours incroyable d'être là et d'assister au premier débrief des premiers tours."

Les premières impressions de Pedro Acosta ont naturellement été écoutées avec une grande attention par Nicolas Goyon, le team manager de Tech3. Et le Français s'est dit épaté par les connaissances techniques du pilote de 19 ans, pris en charge par KTM avant même ses débuts en Championnat du monde et placé jusque-là dans le team Ajo, partenaire du constructeur autrichien.

"Il faut dire que tous ses pilotes espagnols qui passent chez Ajo ont une façon très spécifique de travailler. Ils sont bien entraînés, ils savent comment travailler", a souligné Goyon auprès du site officiel du MotoGP. "On sait tous que pour être à ce niveau, il faut beaucoup de compétences, mais pas seulement, il faut beaucoup travailler. En arrivant de cette école espagnole, ils savent comment travailler, comment s'entraîner, qu'ils doivent passer beaucoup de temps dans le garage, avec l'équipe, pour comprendre comment ça fonctionne. En MotoGP, l'aspect électronique est assez impressionnant, c'est une chose importante à apprendre et ils savent comment appréhender ça. Ils savent qu'ils doivent travailler avec l'équipe."

Les premiers commentaires de Pedro Acosta ont impressionné Tech3

"Pedro est très mature, il sait tout ça et il a une connaissance assez élevée sur le plan technique. Il connaît beaucoup de motos et je pense qu'il a tout pour faire un bon travail. Ce n'est que le début donc c'est également difficile de parler de lui, mais clairement, on a été impressionnés par ses premiers tours, par son calme, et ses connaissances de la moto."

Poncharal stupéfait par la maturité d'Acosta

Hervé Poncharal a de son côté été impressionné par l'approche de son nouveau pilote avant même qu'il monte sur la KTM, et notamment sa capacité à rester concentré sur l'essentiel. Il a constaté cette faculté au moment de la confirmation d'Acosta dans l'équipe, alors qu'il n'avait pas encore assuré le titre en Moto2.

"Ce que j'aime chez Pedro, c'est qu'il n'a pas besoin de parler à tout le monde : il garde son groupe autour de lui, son entourage proche, sa famille, et il est encore assez timide alors qu'avec son profil, il pourrait se la jouer superstar", a expliqué le grand patron de Tech3 dans une interview accordée à Motorsport.com. "Mais il fait profil bas et il aime ça, donc quand il gagnait en Moto3, on partageait juste des 'bonjour', 'félicitations', etc."

"Depuis le Moto2, c'est un peu la même chose et j'ai été très impressionné parce que depuis que l'on sait à 100% qu'il sera notre pilote, nous avons eu des échanges et il a été très intelligent, ce que j'apprécie. Au lieu de dire 'Je vais monter en MotoGP, je veux aller dans le garage, je veux monter sur la moto, travailler sur ma position et vous dire ce dont j'ai besoin', ça a été l'inverse, il a dit 'Je suis très heureux d'être en MotoGP avec vous l'an prochain mais pour le moment il vaut mieux ne pas trop discuter, je veux garder mon énergie avec un seul objectif, je n'ai qu'un but, qui est le titre en Moto2'. Il nous a dit ça, à Nicolas Goyon et moi. [...] Nous avons dit qu'il nous fallait un minimum d'informations et il a dit 'Laissez-moi remporter le championnat, puis je serai totalement avec vous, pour le moment je ne veux pas de distraction'."

"Pour moi, vu qu'il est encore très jeune, c'est une preuve de sa maturité, de son intelligence et de l'implication dans ce qu'il fait. Donc je lui ai dit 'Pedro, ce que tu m'as dit et m'a écrit m'impressionne, et je ne vais pas t'ennuyer tant que tu ne seras pas Champion du monde du Moto2'. Mais ça montre son professionnalisme, son intelligence et son implication."

Pedro Acosta

"J'ai eu des pilotes de haut niveau très jeunes par le passé, mais c'est la première fois [qu'un pilote a] cette attitude. Peut-être que Zarco [l'avait], mais Zarco était beaucoup plus âgé parce qu'il avait 25 ou 26 ans. C'était un peu la même chose. Pedro est incroyable pour ça et il n'a besoin d'aucun management pour lui dire quoi faire. On peut voir que ça vient de son cœur et de ses propres impressions."

Une ambition à canaliser

S'il a su faire preuve d'une patience exemplaire avant de rejoindre Tech3, Pedro Acosta reste très ambitieux, tout en devant accepter d'être un débutant comme les autres, avec énormément de choses à apprendre. Ses chronos ont rapidement été encourageants au test de Valence mais il a conclu la journée à une 18e place loin des résultats auxquels il a été habitué ces dernières années, ce qu'il doit accepter pour le moment, la priorité étant surtout de prendre de l'expérience.

"Il est impatient", a confirmé Francesco Guidotti, team manager de l'équipe officielle. "C'est comme ça tous les ans avec les rookies, c'est normal. Il est impatient, et on l'est aussi de le voir sur notre moto. C'est une nouvelle aventure et ça l'est vraiment aussi pour lui parce que le saut du Moto2 au MotoGP est important. Il va être avec les meilleurs pilotes au monde et c'est un aspect qu'il doit aussi prendre en compte."

"Si on regarde le classement, il n'est pas à l'avant, contrairement aux deux dernières années. Il faut qu'il profite de cette journée, la seule sur laquelle on ne peut prévoir aucun travail précis. Il doit juste piloter, il prend des sensations. C'est important pour savoir comment se préparer physiquement. Rien de plus selon moi. Le véritable premier test sera à Sepang, pour le Shakedown."

Pedro Acosta était impatient de découvrir la KTM

Acosta a pour le moment roulé sur une moto dans une configuration basique, sans le châssis carbone lancé par KTM cette année. "Ce n'est absolument pas intéressant, je pense, d'écouter ses commentaires entre le châssis acier et le châssis carbone", a précisé Poncharal. "Il aura ça dès la Malaisie."

Quoi qu'il en soit, le patron du team Tech3 ne s'inquiète pas de la capacité d'adaptation d'Acosta et voit d'un bon œil son appétit de résultats : "De toute façon, quand on a le palmarès qu'il a, évidemment qu'on est une bête de course. Il a coché les cases Moto3 et Moto2, maintenant la grande aventure c'est le MotoGP. Il va se frotter aux meilleurs pilotes du monde sur les machines les plus sophistiquées, les plus puissantes, et il est impatient. Il est à la fois humble mais effectivement ambitieux, mais ambitieux de manière positive. Depuis deux jours, il nous a usé la moquette à force de frotter du pied droit !"

"Il est devant la moto comme un gamin devant le sapin de Noël avant d'ouvrir ses cadeaux", ajoutait alors le dirigeant. "Sur le plan humain, c'est génial. Maintenant, sur cette journée, les conditions de piste et climatiques ne sont pas excellentes, c'est plus une prise de contact, pour que lui et l'équipe comprennent un peu la moto, et qu'il parte pour son repos hivernal avec de bonnes sensations. Les vrais, vrais premiers essais, ça commencera en Malaisie, à Sepang, en février."

Propos recueillis par Lewis Duncan, avec Basile Davoine et Léna Buffa