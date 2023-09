Luca Marini a été opéré pour sa fracture de la clavicule

Accidenté au départ de la course sprint de Buddh, samedi après-midi, Luca Marini a quitté l'Inde sans tarder, mis sur la touche par une fracture de la clavicule gauche. Le pilote VR46 a déjà rejoint l'Italie, immédiatement transféré à l'hôpital à son arrivée sur place dimanche, afin d'y être opéré.

L'intervention a été pratiquée par le Dr Giuseppe Porcellini, spécialiste orthopédique. Précédemment à la tête de l'équipe de chirurgie orthopédique de l'hôpital Cervesi de Cattolica, celui-ci a rejoint en 2018 un centre spécialisé sur les membres supérieurs, créé à Modène. C'est lui qui a opéré Valentino Rossi pour sa fracture de la clavicule en 2010, de même qu'Andrea Dovizioso à plusieurs reprises. Plus récemment, c'est ce médecin qui a suivi Enea Bastianini après sa blessure à l'omoplate au début de la saison, sans intervention toutefois.

"C'est passé", a écrit Luca Marini sur ses réseaux sociaux dimanche soir. "Merci au Dr Porcellini et à ses équipes. Ce n'est pas un de mes meilleurs moments, mais le compte à rebours est lancé pour revenir le plus tôt possible au guidon. On tient bon."

L'objectif pour le pilote VR46 est de ne manquer que le Grand Prix du Japon qui aura lieu la semaine prochaine. "Si tout se passe bien, j'espère qu'il sera peut-être prêt pour l'Indonésie", indiquait dimanche matin son team manager Pablo Nieto auprès du site officiel du MotoGP.

Luca Marini a été sanctionné par le panel de commissaires après cet accident, jugé responsable de ce que le règlement qualifie de pilotage irresponsable. Dans le cas d'une première infraction au départ d'une course, la pénalité prévue est un long-lap, que le pilote devra effectuer lors de la course principale du prochain Grand Prix auquel il participera.

"Il avait un très bon rythme ici et il voulait faire une très bonne course", a expliqué Pablo Nieto, sans contester la responsabilité attribuée à Marini, qui a percuté son coéquipier Marco Bezzecchi en manquant son freinage au premier virage. "Il n'a pas pris un départ fantastique, donc il a voulu freiner un petit peu plus tard, mais d'un rien. Il a freiné deux mètres plus tard, mais c'était déjà trop tard, il n'a pas pu arrêter la moto et il a malheureusement touché Marco et est tombé."

Luca Marini est le troisième pilote Ducati à rejoindre la liste des forfaits en ce début de tournée outre-mer. Enea Bastianini est absent de l'équipe officielle depuis l'accident qu'il a provoqué au départ du GP de Catalogne et dans lequel il s'est blessé à la cheville et à la main. Lui aussi devra s'acquitter d'une pénalité long-lap à son retour et il est entre-temps remplacé par Michele Pirro.

Álex Márquez s'est quant à lui cassé trois côtes samedi dans un highside subi pendant les qualifications indiennes. Il a également rejoint son domicile et espère faire son retour en Indonésie, dans trois semaines. Son équipe et celle de Marini n'ont pas d'obligation d'aligner un remplaçant tant que dix jours ne se sont pas écoulés depuis leur forfait.