Álex Márquez "surtout triste" pour son équipe après sa blessure

Après un début de saison un peu chaotique, le temps de trouver ses marques sur la Ducati, Álex Márquez était sur une belle série depuis le GP d'Allemagne, avec une moisson de points régulière qui l'avait mené à la neuvième place du championnat. Au passage, il a remporté un premier succès lors de la course sprint de Silverstone, auquel se sont ajoutés deux autres top 5.

C'est un Álex Márquez épanoui qui vivait cette nouvelle ère dans sa carrière, plus heureux que jamais au guidon de la Ducati satellite du team Gresini. Mais la dynamique a été stoppée samedi par une lourde chute pendant les qualifications du GP d'Inde, dont il s'est relevé avec trois côtes fracturées. Le pilote espagnol en a assumé la responsabilité, lui qui venait de se porter au deuxième rang de la Q1 et pouvait donc espérer passer en Q2.

"J'étais plus rapide aujourd'hui", a-t-il expliqué samedi après-midi au micro du site officiel du MotoGP, alors qu'il avait manqué la qualification directe vendredi. "J'ai été très rapide pendant les EL2 [il en a signé le deuxième temps, ndlr] et la Q1. J'ai juste fait une erreur en entrant un peu plus vite dans le virage 5, je suis passé sur la partie sale et quand j'ai ouvert les gaz j'ai eu un gros highside. C'était ma faute, c'est tout. Je vais tirer des leçons de cette situation et ça va nous rendre plus forts."

"Je me sens triste", avouait-il. "Mis à part la douleur que j'ai avec mes côtes cassées, je suis surtout triste pour l'équipe de manquer l'Inde et aussi le Japon. Mais la vie est comme ça, parfois. On a pu se relever de situations plus graves, alors j'espère que cette fois, ce sera beaucoup plus facile."

Álex Márquez a quitté l'Inde dès samedi soir et doit rejoindre son domicile aujourd'hui. Il sait déjà en effet qu'il manquera le Grand Prix du Japon le week-end prochain. Le règlement n'imposant de remplacer un blessé que dans un délai de dix jours, le team Gresini ne sera pas obligé de s'y soumettre pour l'épreuve de Motegi et pourrait donc n'aligner que Fabio Di Giannantonio.

C'est désormais vers le rendez-vous suivant que Márquez porte toute son attention : le GP d'Indonésie est prévu du 13 au 15 octobre, ce qui lui laisse donc un peu de temps pour tenter de se soigner, sachant que dans le cas de côtes fracturées, aucune opération n'est possible. Seuls le temps et les soins peuvent ressouder les os et atténuer la douleur.

"Je vais essayer de revenir en Indonésie", a-t-il promis avant de prendre la direction de l'aéroport. "Je vais rentrer à la maison, essayer de me remettre et de faire tout ce que je peux pour y arriver, notamment de la kiné. Et ensuite, je croise les doigts pour revenir en Indonésie."

Également blessé samedi, au départ de la course sprint, Luca Marini est lui aussi sur le chemin du retour. Dès son arrivée en Italie, le pilote VR46 sera transféré à l'hôpital afin d'être opéré d'une fracture de la clavicule. Lui aussi espère pouvoir faire son retour à Mandalika dans trois semaines. En attendant, cela fait donc trois titulaires Ducati blessés sur les huit du championnat, puisqu'Enea Bastianini est déjà convalescent depuis Barcelone et ne sera pas non plus au Japon la semaine prochaine.