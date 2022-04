Abattu par sa blessure, Marc Márquez retrouve déjà le moral

Charger le lecteur audio

Le clan Honda est privé de deux de ses pilotes titulaires pour le Grand Prix d'Argentine qui doit se dérouler ce week-end − à condition que le matériel manquant finisse par arriver au circuit : Takaaki Nakagami, testé positif au COVID-19 lundi, et Marc Márquez qui souffre à nouveau de troubles de la vue et se trouve au repos. La chute du #93, il y a deux semaines en Indonésie, a été un vrai coup dur pour le constructeur, mais aussi et avant tout pour le pilote, écarté par un problème de santé pour la troisième fois en 20 mois.

Interrogé sur l'état d'esprit de son frère, Álex Márquez a confirmé que son aîné avait passé des journées très difficiles moralement depuis cette chute. "Les premiers jours, c'est normal qu'il ait été très abattu. Je ne l'avais jamais vu aussi abattu", a-t-il admis, "mais, heureusement, il y a du progrès. Il se sent vraiment bien. Ce matin, quand j'ai vu le programme, je lui ai fait une blague et je lui ai dit 'tu as un jour de plus pour te remettre en forme et venir', juste pour plaisanter et le rendre un peu plus joyeux. Il m'a dit 'pas encore !'. Mais il voit des progrès et c'est quelque chose de vraiment bon pour le moral."

"Il était bien sûr très abattu, c'est logique", a confirmé Alberto Puig, team manager Repsol Honda, auprès du site officiel du MotoGP. "Nous avons entamé le championnat avec des espoirs élevés, nous avons fait une bonne course au Qatar et, au vu des essais en Indonésie, nous pensions pouvoir également faire une bonne course là-bas. Mais ensuite, les choses se sont mal passées et, malheureusement, il s'est passé cela. Il a subi beaucoup de chutes là-bas. Il est abattu, mais Marc est un garçon optimiste et il se remet. Il réfléchit déjà à une manière d'accélérer sa récupération."

Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent sur ce que Marc Márquez pourra espérer pour les prochaines semaines et prochains mois. Déjà touché par un épisode de diplopie il y a dix ans, qui avait alors nécessité une opération, il a vu ce fameux nerf optique près de son œil se paralyser deux fois récemment, en octobre puis il y a deux semaines. Faut-il craindre qu'il s'agisse désormais d'une fragilité qui pèsera sur chaque accident qu'il pourrait subir ?

"Cette chute a été très, très lourde", a cependant rappelé Alberto Puig. "Le fait qu'il soit tombé ne veut pas dire qu'il va toujours avoir ce problème, car il a subi beaucoup d'autres chutes avant celle-ci. Celle-là était vraiment moche. Je veux penser de façon positive et espérer que ça va aller."

Un rétablissement plus rapide que cet hiver ?

Malgré son optimisme, le team manager de Marc Márquez ne peut mentionner de délais pour la guérison de son pilote, annoncé absent pour cette semaine mais sans nouvelle officielle du Grand Prix prévu la semaine prochaine au Texas. "La chute était moche, on l'a vu en Indonésie, mais heureusement la blessure est clairement moindre que celle qu'il a eue l'année dernière en enduro. Il est assez optimiste mais également réaliste de penser que sa période de rétablissement sera plus courte que la dernière fois. Quand [reviendra-t-il] ? C'est difficile à dire. Avec la vue, c'est très compliqué, mais nous voulons penser que ce sera plus rapide que la dernière fois."

"J'espère le voir revenir très vite", a quant à lui affirmé Álex Márquez, "parce que c'est mon frère et que je veux le voir en piste, mais aussi pour les pilotes Honda, car c'est vraiment bien de l'avoir en piste et menant la moto à la limite."

Contrairement à ce qui a été fait après le précédent épisode de diplopie, Márquez ne devrait en tout cas pas avoir besoin d'un retour progressif, avec des tests préalables au guidon de motos de route. Dès que les médecins seront en mesure de confirmer qu'il voit bien, il pourra enfourcher sa MotoGP.

"Je pense que cette fois nous ne suivrons pas ce processus", a confirmé Alberto Puig. "Avec ce problème aux yeux, c'est très simple : soit vous voyez, soit vous ne voyez pas. Si vous ne voyez pas à 100%, vous ne pouvez pas piloter. À ce moment-là, nous avions dû faire cela, simplement comme un test, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas piloté de moto. Mais nous avons suivi tout le processus, et il y a une semaine il courait, alors à partir du moment où il verra bien il viendra directement courir."