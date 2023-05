Marc Márquez va tester le châssis Kalex au Mans

Marc Márquez est au cœur d'une série documentaire diffusée par Prime Video, dans laquelle on le voit donner un ultimatum à Honda après sa quatrième opération du bras l'an passé, pour inciter le constructeur à multiplier les efforts pour améliorer une moto à la peine depuis plusieurs années.

"Vous voyez ça ?" a lâché Márquez, pointant du doigt les importantes cicatrices sur son bras. "Ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour gagner. Je veux retrouver le sommet avec vous mais si ce n'est pas avec vous, je changerai d'environnement."

Honda a pris au sérieux cette menace venue d'un pilote qui lui a ramené six titres entre 2013 et 2019, avant sa blessure. La première mesure a été de revoir le département technique avec l'arrivée d'un nouveau responsable, Ken Kawauchi, assurée dès l'été dernier après l'annonce du départ de Suzuki, l'ancienne équipe de l'ingénieur.

Honda a également mis en place un partenariat avec Kalex, qui a d'abord fourni un bras oscillant que Márquez a testé lors de son retour au test de Misano l'an passé. Honda a ravalé sa fierté et a décidé d'aller plus loin en demandant à Kalex de produire un châssis. "Cette pièce est le fruit d'une collaboration entre Honda et Kalex, c'est un effort collectif", a précisé un représentant du HRC.

Ce changement de philosophie majeur illustre la volonté de Honda de répondre aux demandes de son pilote star. Et pour son retour ce week-end au Gand Prix de France, Márquez pourra immédiatement se replonger dans les expérimentations puisqu'il disposera d'un exemplaire de ce châssis, qui a déjà donné satisfaction à Stefan Bradl lors du test de Jerez la semaine dernière.

"Ce châssis donne de meilleures sensations sur ce qu'il se passe, il donne plus d'informations", a précisé le pilote d'essais de Honda aux ingénieurs de la marque après l'avoir enfin testé, la première évaluation ayant été repoussée.

Márquez a confirmé que le test aura lieu vendredi, si les conditions météo le permettent. "C'est l'une des raisons qui font que cette course est importante, pour tester des choses", a déclaré l'Espagnol. "Pour décrocher le meilleur résultat possible, ce n'est pas idéal de tester des choses pendant un week-end [de course], mais après il y aura trois semaines sans compétition et Honda a besoin de ces informations. Je ne vais pas être le seul à le tester, les autres pilotes Honda aussi."

Le constructeur estime d'avoir "aucun temps à perdre" et pourrait donc sacrifier en partie ses chances ce week-end... avec l'espoir de les augmenter à long terme.