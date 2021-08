Márquez fait de Quartararo son favori pour le titre

Le cap de la mi-saison ayant été passé, Marc Márquez a définitivement fait une croix sur le titre. Encore absent des deux premières manches de l'année en raison de son bras fracturé à l'été 2020, le #93 paie surtout sa condition physique encore perfectible et à l'origine d'un manque de régularité. Lors des huit courses depuis son retour, Márquez a ainsi décroché un succès, aidé par des conditions favorables au Sachsenring, mais il a aussi connu trois abandons, chutant en prenant des risques pour rester dans le rythme de ses rivaux.

Son total de 58 points est presque trois fois inférieur aux 172 unités inscrites par Fabio Quartararo, solide leader du championnat avec ses quatre victoires mais surtout une régularité qui lui faisait défaut l'an passé, l'aidant à engranger de gros points même quand il n'a pas le potentiel pour s'imposer. Márquez estime donc que le Niçois a tout ce qu'il faut pour conquérir la couronne mondiale et que seule une défaillance de sa part pourrait l'en priver.

"Pour moi, Quartararo est toujours le plus rapide en piste", a déclaré le pilote espagnol en conférence de presse en Autriche. "Si on regarde le dimanche, des constructeurs peuvent [parfois] faire mieux mais Fabio est le plus rapide. Il est le mieux placé pour remporter le titre. Il ne peut que le perdre [en devenant moins performant]. Joan et Johann [Zarco], surtout Joan Mir, ont l'expérience pour gérer cette situation, après l'an dernier. Ce sera intéressant mais si je devais parier sur quelqu'un, ça serait Fabio."

Et s'il a été contraint de se muer en témoin distant de cette lutte, Marc Márquez fait tout pour être en mesure de prétendre à un septième titre en MotoGP l'an prochain. Il espérait être moins diminué par son bras au sortir de la pause estivale mais sent néanmoins des progrès course après course et fait tous les efforts nécessaires pour aider Honda à relever la tête, enchaînant les tests à l'image du châssis lancé à Assen, après une certaine errance dans le développement en son absence.

"[Le titre 2022] est évidemment l'objectif. De mon côté, je travaille pour être en meilleure condition et retrouver mon niveau d'avant, surtout sur le côté droit. Actuellement, je ne pilote pas naturellement donc c'est un objectif. Et Honda travaille énormément. Ils ont beaucoup travaillé durant la pause estivale, on teste beaucoup de choses de mon côté du garage. C'est important pour voir les réactions de l'usine."

"Tester beaucoup de choses durant des week-ends de course n'est pas la meilleure façon de décrocher de bons résultats le dimanche, mais maintenant je n'ai rien à perdre et rien à gagner. On essaie de bien préparer 2022 et l'avenir, de tester beaucoup de choses. Parfois, on est perdus dans un week-end de course mais on pense que c'est la bonne méthode. Ils travaillent."

Ces progrès seront nécessaires pour aider l'ensemble des représentants de la marque, la victoire de Márquez au Sachsenring restant l'unique podium de la RC213V cette année : "Tous les pilotes [Honda] ont du mal. J'ai regardé le championnat. Je suis le meilleur pilote Honda avec cinq zéros, ça veut dire que les pilotes Honda ont du mal. On doit comprendre, on droit travailler et on doit y croire, parce que c'est mieux à chaque course".