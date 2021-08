Un précieux podium pour Quartararo : "On gagne en constance"

Fabio Quartararo a une nouvelle fois fait une bonne opération au Grand Prix de Styrie. Le leader du championnat n'a pas été en mesure de rester au contact de Jorge Martín et de Joan Mir mais il a continué sa moisson de gros points en prenant la troisième place, un résultat satisfaisant sur une piste où les pilotes Ducati étaient très attendus mais où un seul d'entre eux l'a finalement devancé.

"J'aimerais faire la même chose la semaine prochaine, je suis très heureux parce que notre rythme a vraiment été bon tout le week-end", a déclaré Quartararo au site officiel du MotoGP après l'arrivée. "J'étais très content en course, parce qu'elle est très longue. Quand on fait plus de 25 tours, c'est une course assez longue mais je suis resté concentré, j'ai fait de mon mieux et j'ai même tenté des choses quand j'ai vu que Johann [Zarco] était derrière. Donc je suis vraiment content."

La course a été en deux parties à cause du drapeau rouge, avec deux départs mais la même grille. Qualifié au troisième rang, Fabio Quartararo a été doublé par Joan Mir et Marc Márquez lors du premier départ mais il a pu repasser devant eux avant l'interruption. Quand la course a été relancée, il a perdu une position dans le premier tour, prenant l'avantage sur Pecco Bagnaia mais étant débordé par Mir et Jack Miller. Alors quatrième, le Français a pu repasser devant l'Australien, qui n'a plus été une menace après sa chute. Il n'a pas pu combler l'écart qui le séparait des deux leaders, qui avaient déjà pris la poudre d'escampette et qui ont continué à creuser l'écart.

"C'était dur parce que quand j'étais derrière Jack, il a fait une petite erreur au premier virage et je devais rester à son contact, a expliqué Quartararo en conférence de presse. "J'ai eu du mal au virage 3 tout le week-end mais j'étais assez fort aujourd'hui et [en qualifications]. J'ai pu doubler Marc dans la première course et Jack dans la deuxième, on a eu une belle bagarre. On a perdu un peu de temps sur les deux leaders mais je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas rester avec Joan et Jorge donc je suis très content de ce podium. On sait dans quels domaines on doit travailler donc je suis plutôt content et je pense qu'on a fait un bon travail."

Fabio Quartararo pense en effet savoir "assez clairement" dans quels domaines des améliorations sont nécessaires pour faire mieux dans une semaine : "On doit progresser sur le pneu arrière. Dans la première course derrière Jorge, dans le dernier virage je gardais beaucoup de vitesse, il préservait le pneu et dès qu'il accélérait, il s'échappait. On va essayer de faire au mieux. On sait qu'on a pas le potentiel de la Ducati à l'accélération mais ce podium a été parfait."

"On a toujours un bon rythme de course mais une fois en course, ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est important de le savoir pour le week-end prochain et ce sera bien d'avoir ces trois ou quatre jours de pause pour voir sur quels domaines on peut travailler sur la moto et dans mon pilotage."

Cette troisième place conquise sur un circuit qui n'est peut-être pas le plus favorable à sa machine reste très positif pour Fabio Quartararo dans l'optique du titre. Il perd certes quatre points sur Joan Mir, remonté au troisième rang du championnat derrière Johann Zarco à la faveur de la mauvaise course de Pecco Bagnaia, mais continue à creuser l'écart sur tous ses autres rivaux en profitant du zéro pointé des pilotes Ducati factory. Incapable d'assurer des points dans les moments difficiles en 2020, Quartararo est devenu un as dans cet exercice cette année.

"Je pense que c'est important. Avant ces courses en Autriche, je savais que Joan et Ducati étaient toujours bons ici. Je n'étais pas inquiet, parce qu'on a fait du bon travail dans les dernières courses, on avait quelques points d'avance. Mais c'était important d'être sur le podium. Plus que mes victoires, je pense que ce sont mes trois troisièmes places qui sont importantes cette année : au Mans, au Sachsenring et ici."

"Je pense que c'est la différence par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était une victoire ou la 15e place. On gagne en constance et c'est comme ça qu'on gagne un titre. Joan a été le plus constant l'an dernier, il était extrêmement rapide et je pense que c'est bien de le prendre en exemple pour la constance."

"Le principal objectif était de finir sur le podium, on l'a fait", a résumé Quartararo dans le Parc Fermé. "Je suis très content pour Jorge, il a pris quelques points à Johann. On verra la semaine prochaine, mais c'est positif."