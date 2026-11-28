MotoGP

Marc Márquez ne sait pas encore ce qu'il fera après sa retraite du MotoGP

L'Espagnol ignore encore à quoi ressemblera sa vie après le MotoGP, mais il se prépare déjà au "choc" que représentera l'arrêt de la compétition.

Rachit Thukral

Publié: 28 nov. 2026, 13:27

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Marc Márquez insiste sur le fait qu'il a besoin de "plus de temps" pour décider de ce qu'il fera en 2027 après sa retraite du MotoGP, mais il a laissé entendre qu'il continuerait à rester impliqué dans le championnat.

Le décuple champion du monde a provoqué une onde de choc dans le paddock vendredi en annonçant qu'il mettrait un terme à sa carrière en MotoGP à l'issue de la finale de la saison, ce week-end à Valence.

Márquez a expliqué que sa décision n'était pas liée à un manque de vitesse pour continuer à se battre au plus haut niveau, mais aux conséquences physiques de ses multiples blessures au bras droit et à l'épaule au fil des années.

Mais s'il n'a pas eu le moindre doute quant à son choix de quitter le MotoGP, une semaine seulement après avoir célébré son huitième titre en catégorie reine, à égalité avec le record, Márquez affirme qu'il n'a pas encore décidé de la suite de sa carrière.

"J'ai pris énormément de plaisir jusqu'à présent. Je veux continuer à profiter de cet univers incroyable et de cette passion extraordinaire que sont la moto et le MotoGP", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse spéciale vendredi. "J'aimerais rester impliqué à l'avenir… Je ne vais pas dire que ce sera dès l'année prochaine, car je ne sais pas encore où j'en suis concernant mes projets."

"Je sais que je veux profiter de Valence. Pour la suite, nous prendrons une décision plus tard, mais le MotoGP fait partie de ma vie et continuera d'en faire partie."

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Márquez est considéré comme l'un des pilotes les plus compétitifs et les plus déterminés de la grille. À Portimão, il avait déjà évoqué cette soif de réussite presque animale qui anime les sportifs.

Même s'il ne courra plus en MotoGP, l'Espagnol de 33 ans a laissé entendre qu'il continuerait à assister aux Grands Prix pour soutenir son frère cadet, Álex Márquez, qui rejoindra KTM en tant que pilote officiel en 2027 après avoir passé les quatre dernières années chez Gresini.

"Bien sûr, je ne sais pas à quoi ressemblera mon avenir. Au final, nous faisons partie du MotoGP. Nous faisons partie du MotoGP et le championnat continuera après moi. De nouvelles stars et des personnalités différentes vont émerger. Au bout du compte, le spectacle en piste pourra rester le même."

"Évidemment, au fil des années, on finit par créer une famille. Nous avons construit cette famille autour du numéro 93. Mais le plus important, c'est que j'ai commencé et que je termine de la même manière dans ma conception de la moto : avec de l'adrénaline pure.

"L'année prochaine, je resterai proche du championnat parce que mon frère y courra, et Álex est la personne la plus importante de ma vie. Mais de nouvelles stars vont apparaître et le spectacle continuera."

Qui d'un retour à la compétition ?

Márquez quitte le MotoGP à seulement 33 ans, alors qu'il a mis fin à un contrat qui aurait dû lui permettre de rester dans le championnat jusqu'à ses 35 ans, en 2028.

Interrogé sur la possibilité de suivre les traces de Michael Schumacher, septuple champion du monde, qui avait fait son retour en Formule 1 avec Mercedes en 2010, Márquez n'a pas voulu se prononcer. Il n'a ni écarté un éventuel retour ni laissé entendre qu'il l'envisageait.

"Je ne sais pas pour l'instant. Je ne peux pas répondre. Mais on ne peut pas passer de 100% à 0% en termes de condition physique", a-t-il déclaré. "Je suis passionné de moto. J'aime m'entraîner et faire du sport. Je vais continuer et essayer de rester en forme, tout en essayant d'aider Álex. Mais la vie continue, et c'est le plus important."

"C'est vrai que cela va provoquer un grand bouleversement dans ma vie, comme pour tous les pilotes lorsqu'ils prennent leur retraite. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce dont j'aurai besoin dans cette nouvelle étape de ma vie."

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Márquez a expliqué que l'épreuve qu'il avait traversée après sa chute à Jerez en 2020 avait changé sa vision de la vie et lui avait permis de développer des centres d'intérêt en dehors du paddock.

"Je suis peut-être plus sentimental dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, je reste un tueur, comme toujours", a-t-il déclaré. "C'est vrai qu'on n'a pas la même philosophie de vie à 20 ans et à 33 ans. Je l'ai compris en 2020 et 2021. Avant cela, je pensais qu'il n'y avait pas de vie en dehors du paddock."

"Je me sens très chanceux d'avoir rencontré Gemma, ma compagne. Mon père est également toujours très proche de moi et la vie continue. Bien sûr, j'aimerais fonder une famille, mais cela viendra en temps voulu."

"Pour le moment, ce n'est pas la raison de ma décision. Je me sens compétitif. Je me sens rapide, mais la raison, c'est le risque. Il faut parfois trouver un équilibre entre le risque et ce que l'on peut en retirer. Aujourd'hui, la seule chose que je pourrais encore accomplir serait peut-être de gagner un titre supplémentaire, mais ce n'était pas le moment de le faire."

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