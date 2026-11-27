MotoGP

Et maintenant, qui pour remplacer Marc Márquez chez Ducati ?

Avec la retraite soudaine de Marc Márquez, Ducati doit désormais trouver un pilote pour le remplacer la saison prochaine, alors que Pedro Acosta deviendra la nouvelle figure de proue du constructeur italien.

Germán Garcia Casanova

Publié: 27 nov. 2026, 13:52

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Maintenant que Marc Márquez a annoncé sa retraite du MotoGP, à la surprise générale ce vendredi à Valence, Ducati va devoir trouver un pilote pour prendre sa place.

La tâche qui attend le constructeur italien s'annonce particulièrement difficile : il s'agit de remplacer un champion du monde aux dix titres, alors que la saison touche à sa fin et que toutes les places sur la grille 2027 sont déjà attribuées. Ducati ne peut désormais plus se tourner vers le marché pour trouver un remplaçant présentant suffisamment de garanties.

Des pilotes du calibre de Fabio Quartararo, qui s'est engagé avec Honda, de Jorge Martín, qui a signé chez Yamaha, ou même un éventuel retour de Pecco Bagnaia, qui a fait ses adieux hier après huit années passées chez le constructeur de Bologne avant de rejoindre Aprilia, ne sont pas des options envisageables. Aucun d'eux ne dispose en effet d'une clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat.

En principe, la solution pour Ducati consiste donc à réorganiser les pilotes déjà dans son giron, qu'ils soient directement sous contrat avec le constructeur ou qu'ils évoluent dans une équipe satellite.

Outre Pedro Acosta, qui fera ses débuts dans l'équipe d'usine, Ducati compte Fermín Aldeguer et Nicolò Bulega sous contrat. Après deux saisons chez Gresini, le premier devait rejoindre VR46 en 2027, où l'Italien fera lui aussi son arrivée, de retour dans le paddock MotoGP après avoir remporté le titre mondial Superbike.

Chez Gresini, Joan Mir et le rookie Daniel Holgado sont pressentis pour la saison prochaine. Ils ne sont pas sous contrat avec Ducati, mais un accord pourrait être trouvé avec l'équipe de Nadia Padovani si l'un d'eux était choisi.

Quoi qu'il en soit, promouvoir l'un de ces quatre pilotes dans le garage de l'équipe d'usine obligerait à recruter un autre pilote. Et tout porte à croire que celui-ci viendrait du Moto2.

Aldeguer en haut de la liste

Fermín Aldeguer (Gresini)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Selon les informations de Motorsport.com, le premier candidat à une promotion dans l'équipe d'usine serait Aldeguer, qui est lié à Ducati jusqu'à fin 2028 avec le statut de pilote officiel.

Bulega constituerait la deuxième option. Choisir l'un ou l'autre obligerait à négocier avec VR46, qui devrait évidemment lui trouver un remplaçant.

Si la décision revenait à l'équipe, une possibilité serait de faire appel à Celestino Vietti, membre italien de la VR46 Riders Academy. Âgé de 26 ans et fort de six saisons en Moto2, il avait déjà été évoqué comme une piste avant que l'accord avec Bulega ne soit finalisé.

Une autre option pour l'équipe pourrait être Manu González, surtout s'il remporte le titre Moto2 ce dimanche.

Si le choix du pilote appelé à rejoindre VR46 revenait à Ducati, le scénario serait probablement différent. Depuis plusieurs mois, l'équipe dirigée par Gigi Dall'Igna suit en effet de près le jeune Iván Ortolá, 22 ans, qui dispute sa deuxième saison en Moto2. Ce dimanche, il défendra sa troisième place au championnat face à Holgado, qui ne compte que 5,5 points de retard.

Ce casse-tête, qui ne devrait pas être résolu ce week-end, pourrait aboutir à la composition suivante : Acosta et Aldeguer dans l'équipe d'usine, Bulega et Ortolá chez VR46, tandis que Gresini conserverait sa formation actuelle avec Mir et Holgado.

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