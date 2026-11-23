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Marc Márquez : Maîtriser mon instinct a été la clé du titre 2026

Le pilote Ducati a dû adopter une nouvelle approche mentale après sa blessure et estime que celle-ci lui a permis de décrocher un nouveau titre mondial.

Richard Asher

Publié: 23 nov. 2026, 13:50

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Photo de : Diogo Cardoso - Getty Images

Marc Márquez estime que son dixième titre mondial lui a demandé davantage d'efforts sur le plan mental que tous les précédents.

Après avoir accusé un retard considérable de 102 points en raison d'une absence pour blessure en début de saison, Márquez a renversé la situation pour décrocher le titre lors du Grand Prix du Portugal, le week-end dernier, à un Grand Prix de la fin du championnat.

Gêné physiquement après son opération au mois de mai, le pilote Ducati n'a pas toujours été le plus rapide lors des différents week-ends de course. Mais sa capacité à limiter les dégâts dans les situations défavorables et à maximiser les points lorsqu'il disposait d'un avantage s'est révélée décisive.

La clé de cette stratégie a été d'éviter les erreurs, ce qui a nécessité pour l'Espagnol de refréner son instinct de compétiteur, toujours porté vers la victoire. Comme Márquez l'a expliqué après la course à Portimão, il s'agit d'une qualité psychologique qu'il a développée au fil de la saison 2026.

"Vous savez, c'est le championnat pour lequel j'ai le plus travaillé sur mon mental. Parce que c'était la seule solution. J'ai compris dès la première partie de la saison que mon instinct ne fonctionnait plus. J'ai toujours envie de gagner. Je suis un combattant, mais je n'avais pas le sentiment de devoir gagner à tout prix. Parce qu'avec cette mentalité, c'était impossible de remporter ce championnat."

"Ce nouveau Marc Márquez, avec ce nouvel état d'esprit, m'a permis de terminer des courses à la septième ou à la cinquième place et de marquer des points. Et bien sûr, sur les circuits qui nous étaient favorables, il fallait gagner."

Marc Márquez n'a pas cherché à gagner à tout prix chaque week-end.

Il a développé cette idée lors de la conférence de presse organisée ensuite pour célébrer son sacre. Interrogé sur le fait de savoir si ce titre était celui pour lequel il avait dû faire preuve de la plus grande résilience et de la plus grande force mentale, Márquez a acquiescé.

"Oui. C'est pour cette raison que j'ai dit [lors de la conférence de presse d'avant-course jeudi dernier] que c'était le meilleur Marc. Parce que je pense qu'un athlète atteint son meilleur niveau lorsqu'il est capable de se maîtriser et de contrôler son mental. Cette année, je me suis uniquement concentré sur mon mental, parce que j'ai compris que ma condition physique avait atteint un plafond."

"Je me suis alors dit : 'D'accord, arrête de forcer, essaie de t'entraîner normalement, continue bien sûr à travailler davantage avec le kiné, mais entraîne-toi de manière habituelle'. De quoi ai-je besoin ? De freinage, de capacité à faire tourner la moto, et c'est tout. Et d'essayer d'être en très bonne condition physique."

"Mais surtout, il fallait comprendre dans quelles situations c'était possible et dans lesquelles ça ne l'était pas. C'était le point essentiel."

Cette approche a presque parfaitement fonctionné après son opération. Jusqu'au sprint du week-end dernier, lorsqu'il a chuté à quelques mètres seulement de l'arrivée.

"Depuis mon retour, je n'avais jamais chuté lors d'un sprint ou d'une course principale. Hier, oui, mais c'était un sérieux avertissement."

Márquez a pris cet avertissement très au sérieux dimanche, en pilotant avec encore plus de prudence pour décrocher une huitième place suffisante pour devenir champion du monde MotoGP 2026.

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