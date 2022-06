Marc Márquez : "Mon sentiment actuel est l'espoir"

Charger le lecteur audio

La convalescence de Marc Márquez se déroule correctement, près d'un mois après une intervention chirurgicale destinée à replacer son humérus droit dans le bon axe. Depuis sa fracture, conséquence d'une chute à Jerez il y a près de deux ans, l'os avait pris une mauvaise position qui le limitait dans ses mouvements et provoquait des douleurs, et la consolidation était désormais suffisante pour rendre cette lourde opération possible.

Sur le blog du sponsor principal de son équipe, Repsol, le #93 s'est confié sur les mois qui ont précédé l'intervention, envisagée depuis le mois de septembre. Tout s'est accéléré après un scanner passé à la mi-mai puis une impression d'une reproduction des os en 3D, et la décision a été prise entre les deux premières séances d'essais au Mugello. Márquez s'est alors rendu à la Clinique Mayo, à Rochester dans le Minnesota, pour être opéré et il y a dix jours, un premier examen de contrôle a confirmé une évolution positive de sa condition.

"Avant l'opération, l'état d'esprit était très bon mais dans les heures qui sont suivi je me sentais moins bien, à cause de l'anesthésie et de la douleur", explique le sextuple Champion du MotoGP. "J'ai passé deux ou trois jours difficiles mais puisque ce n'était pas la première fois que mon bras était opéré et que je savais déjà ce que c'était, je savais que la douleur était normale et qu'elle s'atténuerait par la suite."

"Maintenant, je me sens plutôt bien parce qu'il n'y a pas de douleur. Mon bras reste immobilisé et je fais de petits exercice pour le mobiliser de manière passive. Je suis motivé parce que les sensations sont bonnes, et je suis impatient de commencer ma convalescence dès que les médecins me diront de le faire, si mon bras va bien."

Sur les réseaux sociaux, le pilote a publié des extraits de la reprise de son entraînement sur un vélo d'appartement, et des photos où l'on aperçoit la très longue cicatrice sur son bras après l'opération pratiquée le 2 juin dernier.

Une motivation intacte

Marc Márquez reste néanmoins limité dans ses activités et des examens sont prévus toutes les deux semaines pour évaluer l'état de son bras et déterminer le processus de rééducation. Après deux ans de souffrances et de doute, l'Espagnol voit néanmoins la lumière au bout du tunnel.

"Mon sentiment actuel est l'espoir, parce qu'avec la façon dont je pilotais et courais, je ne me voyais pas piloter longtemps, peut-être encore un an ou deux. Après l'intervention de Rochester, j'espère pouvoir continuer à prendre du plaisir sans douleur sur la moto. J'attends une radio qui sera faite dans la semaine 6 [après l'opération]. Le résultat de cette radio déterminera la convalescence. Jusque-là, je profite un peu de vacances parce qu'on ne peut pas débuter la convalescence à 100%."

"Parfois je ne pense plus en termes de motivation, et la passion et l'enthousiasme prennent le dessus", a ajouté Márquez. "Ils restent intacts et sont là depuis plus de dix ans. Ça me pousse aussi à penser à l'objectif, qui est de prendre du plaisir et de rouler à un bon niveau, sans souffrir ou avoir mal."

Márquez se réjouit d'avoir le soutien d'Àlex Crivillé, Alberto Puig et Mick Doohan, qui ont tous les trois dû surmonter de graves blessures, et voit une inspiration dans les succès récents de Rafael Nadal, aidé par le même traumatologue, Ángel Ruiz Cotorro : "Même quand les gens pensaient qu'il était fini, il a dépassé la douleur et gagné à nouveau. Je l'ai vu au Masters 1000 de Madrid. Je sais qu'il a souffert et c'est pour ça qu'il est une référence pour moi, parce que même s'il n'est pas à son meilleur niveau, il est capable de gagner des tournois comme Roland-Garros. En conférence de presse, il a reconnu que la douleur avait changé son état d'esprit et je le comprends."