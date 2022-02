Márquez fait appel au médecin de Nadal pour son bras

Charger le lecteur audio

Depuis l'été 2020, Marc Márquez s'est successivement entouré de différentes équipes pour l'aider dans la convalescence de son bras droit, toujours pas conclue un an et demi après la chute de Jerez. Afin de continuer à gagner en mobilité et en force dans le bras fracturé en juillet 2020, le #93 a fait appel au Dr. Ángel Ruiz Cotorro, surtout connu pour avoir travaillé avec le joueur de tennis Rafael Nadal et l'équipe d'Espagne de Coupe Davis.

Márquez a confirmé l'information lui-même à Motorsport.com ce jeudi depuis le circuit de Mandalika, où les trois dernières journées d'essais de la pré-saison se tiendront de vendredi à dimanche. Basé à Barcelone, le Dr. Cotorro est l'un des plus grands experts en traumatologie en Espagne et il a joué un rôle fondamental dans la carrière de Nadal, notamment pour l'aider à retrouver le plus haut niveau après des blessures, avec un récent succès à l'Open d'Australie. Ces derniers mois, Márquez n'a pas senti d'évolution sensible de sa condition et a jugé des changements nécessaires, ce qui l'a poussé à modifier son équipe médicale.

"Avec l'aide de Sanuel Antuña, le médecin qui m'a opéré, nous avons décidé de travailler avec Ángel Cotorro, le médecin de l'équipe d'Espagne de tennis", a confirmé Márquez à l'auteur de ces lignes. "Il est entouré par un très bon groupe, à qui j'ai rendu plusieurs visites cet hiver, avec un kinésithérapeute, un entraîneur et d'autres fonctions."

"En même temps, je travaille toujours avec mon coach habituel, mais il n'a pas autant d'expérience de ces blessures en particulier. Il ne pouvait pas savoir précisément quel était l'état de mon épaule à l'intérieur, ou dans quelle position un nerf précis se trouvait après l'opération. Maintenant, après une analyse exhaustive par l'équipe du Dr. Cotorro, nous comprenons plus de choses."

Tout au long de l'année 2021, Marc Márquez a décrit une douleur de plus en plus forte au fur et à mesure que les week-ends avançaient, avec la nécessité de se reposer plusieurs jours au sortir des Grands Prix. L'Espagnol espère des progrès sur ce front cette année : "Cela fait un an et demi que je me suis blessé au bras mais j'ai encore des limitations qui se matérialisent dans l'épaule. Dès qu'il y a une inflammation dans la zone, la douleur arrive et à partir de là je perds en force. Cette année, je veux stabiliser la performance dans ce domaine."