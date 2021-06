Marc Márquez : "La série de victoires va prendre fin"

En signant le meilleur temps des qualifications du GP d'Allemagne, Johann Zarco a mis fin à la série de cinq poles de Fabio Quartararo cette année mais aussi à celle de dix poles de Marc Márquez au Sachsenring, entamée en 2010 alors qu'il n'était qu'en 125cc. L'homme fort de Honda était très attendu ce week-end, sur un circuit où il compte également dix succès consécutifs, et même si sa cinquième place sur la grille est son meilleur résultat depuis son retour à la compétition il y a trois mois, il n'y accorde "pas de grande signification" et retient surtout les progrès effectués ce week-end.

"Je ne suis pas triste de ne pas avoir signé la pole parce que je ne l'ai jamais visée. Après deux circuits où j'ai eu du mal à jouer la Q2, l'objectif était de me battre et d'être plus proche de l'avant, et nous y sommes parvenus", explique le #93, balayant les pronostics de plusieurs pilotes qui faisaient de lui un favori ce week-end : "La série de pole positions a pris fin et demain la série de victoires va prendre fin. Nous ne sommes pas là pour gagner, mais on verra si on peut être plus proches de l'avant, ce qui est l'objectif."

"Le rythme de course n'est pas mauvais", a-t-il ajouté. "Sur un tour, j'ai beaucoup de mal, je ne pilote pas comme je le voudrais. Mon premier tour a été bon en fait, puis avec le drapeau jaune et tout le reste, c'était impossible d'améliorer, mais on verra demain en course. Je pense que plusieurs pilotes ont un très bon rythme : Zarco, Quartararo et Oliveira, et ensuite on est là, proche d'eux. Je crois qu'on n'est pas suffisamment proches pour penser à se battre avec eux."

Lire aussi : Marc Márquez plus limité qu'il le pensait sur sa piste fétiche

Honda a pourtant véritablement fait un bond en avant ce week-end puisque la marque a placé ses quatre pilotes en Q2 pour la première fois de la saison. Mais pour Alberto Puig, il s'agit de progrès en trompe l'œil. "Je pense que c'est le circuit qui convient à la moto", a confié le patron du team officiel à MotoGP.com. "Nous n'avons introduit que des ailerons [à la suite du test de Barcelone]. Mais ce circuit est habituellement favorable à notre moto. Je pense que beaucoup de pilotes sont rapides et beaucoup de motos réalisent de bonnes performances."

Puig estime que tant Honda que Márquez n'ont "probablement pas" le niveau pour s'imposer à l'heure actuelle : "Nous devons améliorer la moto et Marc est un peu loin d'être en pleine forme. Je ne dirais donc pas l'un ou l'autre [n'est prêt à gagner]. Je pense que, comme toujours en course, c'est une combinaison entre la moto et le pilote et nous n'y sommes pas encore. Ça ne veut pas dire que nous n'y serons jamais, mais que nous devons y revenir. C'est mon opinion personnelle."

Dans ce contexte, Márquez estime qu'un top 5 serait un "excellent résultat" et rêve d'un premier podium depuis sa victoire à Valence en 2019 : "On ne peut pas penser à la victoire parce que c'est impossible, on ne peut pas y penser. Le top 5 est un objectif réaliste, mais c'est un peu difficile. Le podium n'est pas complètement hors de portée mais il faudrait une course parfaite, ce qui est parfois difficile à réaliser."

Les pilotes Honda prennent de gros risques au Sachsenring

Marc Márquez est l'unique pilote Honda à ne pas avoir connu de chute ce week-end mais il estime néanmoins qu'il est nécessaire de se montrer très agressif pour faire briller la RC213V, ce qui pourrait le priver d'un bon résultat en course : "On prend de gros risques pour faire un chrono et ça pourrait aussi être un problème en course. Il faut travailler. Il faudra être intelligent pour gérer toutes ces situations demain, c'est à dire gérer les freinages, la stabilité et être concentrés pour ne pas en faire trop sur la moto."

Pol Espargaró, à terre dans chacune des trois premières séances ce week-end, déplorait déjà à Barcelone le besoin de prendre d'énormes risques pour atteindre un bon niveau de performance avec la Honda. Après être passé par la Q1, le second pilote du team factory a finalement pu prendre la huitième place sur la grille, un résultat en demi-teinte mais néanmoins satisfaisant au regard des circonstances.

"Dans le tour où je suis tombé [en EL3], je commençais à m'inquiéter pour la Q2", reconnaît Espargaró. "Mes chutes montrent que je ne suis pas 'facile'. Attaquer sur deux pneus en Q1 et deux en Q2 implique de prendre de gros risques. Je suis content de ne pas être encore tombé parce que je suis tout le temps à la limite. Oui, nous sommes légèrement meilleurs ici, mais en prenant de gros risques. C'est sûr que je n'aime pas ça mais c'est comme ça. Je ferai ce qu'il faut pour être devant, donc je suis tombé trois fois ici. Heureusement en qualifications je ne suis pas tombé, j'ai pu finir huitième, à seulement un dixième de Marc. Je ne peux pas être satisfait d'être huitième au final, mais après être passé par la Q1, globalement ce n'est pas si mauvais."

Avec Germán Garcia Casanova et Léna Buffa

Voir aussi : La grille de départ du GP d'Allemagne MotoGP

partages