Pour Quartararo et Zarco, Márquez est une vraie menace au Sachsenring

Le Grand Prix d'Allemagne permettra-t-il à Marc Márquez de retrouver le sommet ? Dans les cinq courses disputées depuis son retour à la compétition au Portugal, neuf mois après sa fracture de l'humérus droit, le #93 n'a vu l'arrivée que deux fois, à la septième place à Portimão puis la neuvième à Jerez. Toujours sous antibiotiques pour traiter une infection détectée au bras droit, Márquez est également diminué par son épaule droite, affaiblie depuis une intervention fin 2019 et par la longue immobilisation du bras l'année passée, mais plusieurs éléments font croire à un rebond ce week-end.

Márquez a été en mesure d'accumuler les tours dans le test post-course de Barcelone, étant même le pilote le plus actif en piste, et Honda pourrait profiter des données acquises pour progresser. Mais surtout, le Sachsenring est le jardin du pilote catalan, vainqueur dix années de suite sur cette piste, en 125cc, Moto2 puis MotoGP. Le tracé est en plus favorable à sa condition physique actuelle puisque les virages à droite y sont peu nombreux et qu'il n'y a qu'un seul gros changement de direction, si bien que l'intéressé s'attend à ne pas ressentir de véritable limitation ce week-end.

Fabio Quartararo, habitué à batailler avec les pilotes Ducati cette année et avec Miguel Oliveira depuis deux courses, s'attend donc à devoir composer avec un rival supplémentaire en Allemagne : "Je pense qu'il sera là ce week-end", a déclaré le leader du championnat en conférence de presse. "C'est une piste sur laquelle il a signé les dix dernières victoires mais aussi les dix dernières pole positions, alors il sera dans le coup. Je pense que ce sera un moment important pour lui, mais pour l'instant je ne le regarde pas trop. C'est sûr qu'il sera rapide, mais pour le moment je m'occupe plutôt de moi. C'est clairement un très bon moment pour lui, pour revenir, et signer un podium ou une victoire ici lui apporterait une grosse dose de confiance. Je pense que tout le monde va faire en sorte que Marc ne gagne pas ou ne monte pas sur le podium pour qu'il ne prenne pas trop de confiance !"

Pour Johann Zarco, toutes les étoiles s'alignent pour Marc Márquez et le natif de Cannes ne serait pas étonné de le voir renouer avec la victoire ce week-end, d'autant plus que l'homme fort de Honda n'aura rien à perdre : "Je pense qu'il sera là, même sur le podium", a-t-il prédit. "C'est dur à dire pour la victoire, mais avec l'avantage qu'il avait ces dernières saisons, même avec un bras cassé cette année, l'écart sera plus faible que dans les dernières courses. Et il a aussi fait un bon test le lundi à Barcelone, et il a pu bien se reposer. Je pense que les deux courses du Mugello et de Barcelone étaient difficiles pour lui, même s'il ne l'a pas montré. S'il y a un pari à faire, je pense que des gens pourraient mettre un peu d'argent sur lui. Certes, il ne joue pas le championnat actuellement donc il faudra faire des calculs parce qu'il n'hésite pas à doubler. Il faudra le prendre en compte si on joue le podium."

Joan Mir pense également que le pilote à qui il a succédé au palmarès du MotoGP pourrait s'inviter dans la lutte pour la victoire ce week-end : "Je pense qu'il sera là, il sera fort", a annoncé le pilote Suzuki. "Il avait un avantage ici ces dernières années, son style de pilotage convient très bien à cette piste. Même s'il n'est pas à 100% il sera fort. Je ne sais pas s'il faut compter sur lui pour la victoire, mais je m'attends à ce qu'il soit fort alors je ne serais pas surpris s'il faisait partie des prétendants à la victoire dimanche."

Valentino Rossi est lui aussi convaincu que Marc Márquez figure parmi les favoris dans ce huitième rendez-vous de la saison : "Ces dernières années il a tout le temps gagné ici. C'est une de ses pistes préférées, l'une de celles sur lesquelles il est le plus rapide. Il faudra voir comment il se sent et à quel point il peut être compétitif ici", a estimé le pilote du team Petronas, qui voit cependant plusieurs prétendants à la victoire ce week-end : "Les autres sont ceux qui sont devant au championnat en ce moment et qui sont compétitifs, donc Quartararo, Oliveira, Pecco, Miller… Il faudra voir Viñales car la dernière fois qu'on est venu ici il a fait une bonne course. Mais ça fait deux ans qu'on n'est pas venu ici, ça fait très longtemps, alors il faut voir, c'est difficile à dire."

Avec Léna Buffa

