Marc Márquez a repoussé ses limites physiques pendant le test

Galvanisé sur la grille de départ de son Grand Prix maison, dimanche, Marc Márquez avait déjà tenté de repousser ses limites en prenant le départ le couteau entre les dents, bien décidé à ne pas se contenter d'une place dans le ventre mou du peloton devant le public de Barcelone. Il s'est ainsi offert sept tours qu'il a jugé être les meilleurs de l'année pour lui, comme une délivrance attestant de ses progrès physiques, avant de chuter. Mais, après un tel effort, le champion espagnol craignait de ne pas être en mesure de tenir le coup lundi, lors de la journée d'essais officiels organisée par le championnat.

Pourtant, là encore, il a visiblement voulu se tester et, contre toute attente, il s'est affirmé comme l'homme le plus actif en piste avec un total de 87 tours. Un effort colossal, qui a épuisé le pilote. "Je suis détruit aujourd'hui. J'ai souffert, mais j'avais besoin d'une journée comme ça, à juste rouler", commentait-il lundi soir auprès du site officiel du MotoGP.

"On a testé des choses sur la moto mais il fallait que je roule, pour moi, que je fasse de plus en plus de tours, et c'est ce qu'on a fait. Au début, ça n'était pas mal, mais dans l'après-midi j'ai roulé sans pousser parce que je ne le pouvais pas, et je pense que ça a bien fonctionné. Maintenant, je vais me reposer et je vais essayer d'améliorer ma condition physique. Je pense que ces jours-ci seront importants pour la suite."

"C'était une journée très importante", a observé Alberto Puig, team manager Repsol Honda, "car il a réussi à faire beaucoup de tours. Il a pu finir la journée, alors que les jours de tests sont très durs, ils sont longs. Certes, il lui faut des antidouleurs, mais il a fini la journée et c'est très important. Ce sera assurément un pas en avant dans sa récupération vers la prochaine course."

Des évolutions et de nouveaux concepts à l'étude

L'autre pas en avant observé lundi concerne la Honda. En quête de performance après un début de championnat catastrophique, le constructeur a expérimenté différentes nouveautés, sans trop en dire bien entendu sur leur teneur. "On a trouvé beaucoup d'informations, et c'est un élément clé. Globalement, ça a été une bonne journée, productive, sur la moto", a commenté Marc Márquez.

L'une des pistes de travail concerne l'aérodynamique de la RC213V, le constructeur cherchant à affiner le prochain package qu'il pourra homologuer. "On a travaillé sur ce point pour essayer d'homologuer quelque chose. Sincèrement, on a senti de petites différences", a confirmé Márquez. "On va essayer d'avoir deux packages différents, pour des circuits différents. On va peut-être homologuer un aileron différent, qui peut un peu aider sur les circuits rapides."

"Mis à part ça, on a testé beaucoup de choses. J'avais une moto au carénage noir. Il y avait de gros changements mais ce n'était pas une moto prototype, elle était très similaire à l'actuelle. Ils essaient de comprendre des concepts pour l'avenir. Ils auront le temps d'y travailler plus avant le prochain test, qui sera à Misano", a-t-il précisé.

"Le moteur et tout le reste étaient exactement identiques", a poursuivi le pilote espagnol à ce sujet. "C'étaient juste quelques différences sur l'équilibre de la moto dans son ensemble. C'est ce qu'on essaie de comprendre. On y a aussi travaillé pendant cette journée. Ce n'étaient pas de petits changements comme on en fait sur les réglages, il s'agissait de plus gros changements à chaque sortie en piste, pour trouver une direction et identifier le problème. On verra. Ce n'était pas une mauvaise journée. J'ai pu mieux rouler qu'en course et durant le week-end par exemple et ça, c'était positif."

