Marco Bezzecchi, 34e vainqueur au palmarès MotoGP !

En remportant le Grand Prix d’Argentine, Marco Bezzecchi est devenu le 119e vainqueur dans la catégorie reine du championnat créé en 1949 et le 34e en MotoGP, catégorie mise en place en 2002. Depuis cette date, il est aussi le 12e à avoir mené Ducati à la victoire.

Depuis 2020, saison qui a marqué un tournant avec la blessure de Marc Márquez, champion six fois lors des sept saisons précédentes, et l’avènement de jeunes pilotes, ils sont dix désormais à avoir rejoint le palmarès du MotoGP. Il y eut d’abord Fabio Quartararo, vainqueur du premier Grand Prix 2020, puis Brad Binder, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli et Joan Mir avant la fin de cette campagne exceptionnelle. En 2021, Jorge Martín et Pecco Bagnaia ont à leur tour ajouté leur nom au palmarès, puis ce furent Enea Bastianini et Aleix Espargaró la saison dernière.

Le championnat 2023 a tout juste débuté et, dès le deuxième Grand Prix, voici donc un nouveau nom parmi ce cercle fermé avec Marco Bezzecchi, 24 ans. Pour le moment, cette année, qu’il s’agisse des courses sprint ou longues, seuls des pilotes entrés au palmarès depuis 2020 se sont imposés.

Bezzecchi a disputé quelques Grands Prix en 2015 et 2016, avant de faire son entrée en tant que titulaire en 2017. Il a d’emblée connu le podium dans la catégorie Moto3, puis s’est battu pour le titre l’année suivante en commençant à s’imposer. Sa première victoire, cette année-là, c'est déjà à Termas de Río Hondo qu'il l'a fêtée. Son passage en Moto2 en 2019, avec Tech3, s’est révélé extrêmement compliqué, mais il a rebondi en rejoignant le team VR46 la saison suivante et a retrouvé le chemin du succès et des podiums en se classant quatrième, puis troisième du championnat. Il a fait son arrivée en MotoGP en 2022, toujours avec VR46, et a d’emblée pu fêter une première pole position et un premier podium, récompensé à la fin du championnat par le prix de Rookie de l’année.

Sa victoire en Argentine dimanche fait de lui le huitième pilote à gagner en MotoGP après avoir préalablement remporté des courses en Moto3 et en Moto2, les autres étant Álex Rins, Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira, Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini.

