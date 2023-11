Marini surpris par le rythme de Martín lors du sprint

Luca Marini ne pouvait pas mieux commencer la journée de samedi à Losail, en signant une pole position lui permettant de s'affirmer dans un moment clé pour lui, où tout indique qu'il sera le remplaçant de Marc Márquez au sein du team Repsol Honda. Ses bonnes séances d'essais laissaient présager qu'il serait aux avant-postes lors du sprint du GP du Qatar, et ce fut le cas.

Le pilote italien a terminé la course à la troisième place, même si tout n'a pas été aussi positif qu'attendu. Il a en effet été victime de mauvaises sensations sur l'arrière dès le début de la course, ce qui est également arrivé à Pecco Bagnaia, qui a terminé cinquième. Le #10 n'a pas pu défendre sa position de pointe et s'est fait devancer par Jorge Martín et Fabio Di Giannantonio.

Marini s'attendait à ce que le pilote Gresini soit au rendez-vous en raison de son rythme, mais pas à ce que Martín soit autant dans le coup, après les difficultés rencontrées par l'Espagnol lors des essais. L'Italien a souligné ce point, mais aussi le fait qu'il a été "très difficile" de terminer la course à cause du pneu arrière.

"C'est un bon résultat pour moi", a-t-il commencé. "Avant le début de la course, je savais que mon rythme n'était pas aussi bon que celui de Di Giannantonio, en particulier. Je ne m'attendais pas à la performance de Jorge, parce qu'il n'était pas très rapide lors des essais. Mais il a fait une belle course. Je ne m'attendais pas à souffrir autant avec le pneu arrière, parce qu'après quatre tours, c'était fini."

"J'ai commencé à glisser dans chaque virage, en entrée et en sortie. Il a été très difficile de terminer cette course, mais je pense que tout le monde a eu des problèmes, en dehors des deux premiers", a-t-il poursuivi.

Cependant, Marini est ressorti de la course en étant satisfait du pneu tendre à l'avant : "Le pneu tendre a très bien fonctionné chez moi. Pour moi, c'était le choix le plus sûr, car avec cette température, avec un peu de froid et beaucoup d'humidité, il est difficile de parvenir à la bonne température sur le côté gauche du pneu."

"Je voulais être sûr de partir en tête, dans l'air propre, sans aspiration, et d'être doux avec le tendre. Nous verrons demain, avec plus de tours, ce ne sera pas facile, mais nous avons fait du bon travail aujourd'hui."