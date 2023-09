Márquez assume l'erreur qui lui a "coûté le podium"

De retour dans le top 3 samedi lors du sprint, Marc Márquez faisait encore partie des plus rapides dimanche pendant la course principale du GP d'Inde. Bien qu'une chute l'ait fait reculer dans le peloton, il estime que le podium était probablement à sa portée. Surtout, il s'est vu comme le cinquième homme à la régulière durant tout le week-end, et cela tranche radicalement avec certaines épreuves récentes où il figurait en bas de classement avec les autres pilotes des motos japonaises.

Parti cinquième, Márquez occupait une solide quatrième place, non loin de Pecco Bagnaia et Jorge Martín, lorsqu'il a perdu l'avant de sa machine en commettant une petite faute dans le sixième tour.

"Ici, ce week-end, on était à la cinquième place, en considérant que Bezzecchi, Bagnaia, Martín et Marini [absent dimanche, ndlr] étaient plus rapides que nous. Mis à part ces quatre pilotes, ce week-end, dans l'ensemble, j'étais le cinquième homme et c'est quelque chose qui fait que j'ai pris ce risque en plus aujourd'hui", explique le pilote espagnol, qui assume avoir ainsi repoussé les limites.

"Hier, j'ai dit qu'au sprint j'avais pris beaucoup de risques et, certes, je ne suis pas tombé mais je ne sais pas pourquoi ! J'ai en tout cas pu monter sur le podium. Aujourd'hui, je savais que le risque supplémentaire concernait les dix premiers tours : si j'arrivais à suivre les pilotes Ducati dans les dix premiers tours, alors dans les dix derniers j'allais être dans le coup, car normalement je pilote bien en pneus usés."

"Donc j'ai pris le risque et j'ai malheureusement un tout petit peu élargi dans le virage 1, mais le plus important c'est que j'aie pu continuer la course. À Silverstone, [j'ai dit que] c'était l'objectif de finir les courses, de cumuler les tours de piste, donc j'ai atteint mon objectif et le plus important c'est que mon rythme état similaire à celui de Quartararo, qui a terminé troisième. Ça me rend heureux."

En gardant la main sur l'embrayage dans sa glissade, Márquez a en effet pu relancer sa course. L'incident lui a coûté 1"2 et 12 places, mais il s'est alors lancé dans une remontée en bonne et due forme. À trois tours de l'arrivée, il s'est emparé de la neuvième position, qui serait son rang final.

Satisfait de son approche et de l'obstination qui lui a permis de sauver des points, le #93 repart d'Inde convaincu d'une chose : "[Cette] erreur de ma part m'a coûté le podium, il était possible cette fois", a-t-il assuré à DAZN.

"Ce qui était clair aujourd'hui, c'est que trois pilotes étaient plus rapides que nous sur la piste, à savoir Bagnaia, Bezzecchi et Martín. J'étais le quatrième après ces trois-là. J'étais très proche de Quartararo mais je crois que j'étais capable d'être un peu plus rapide. Bezzecchi était à un autre niveau, mais il est vrai que derrière Martín et Bagnaia, il fallait prendre des risques supplémentaires. Aujourd'hui, je me suis dit 'OK, ça ne va pas changer grand-chose dans ma situation actuelle de finir cinquième ou neuvième'. J'ai essayé de faire ce petit truc en plus, j'ai fait une erreur parce que j'ai un peu élargi dans le virage 1."

"Une bouffée d'oxygène pour le projet Honda"

Le fond du problème ne change toutefois pas, à écouter Marc Márquez. Car alors qu'il expliquait récemment ne pas prendre de plaisir au guidon de sa moto, la compétitivité relative affichée sur le circuit de Buddh ne traduit pas de réelle progression.

"Ça a été un petit peu différent [ce week-end], mais je ne pilote toujours pas en étant à l'aise. Je suis rapide, je sais comment piloter la moto mais je ne pilote pas en étant dans une zone de confort, je ne pilote pas facilement", explique-t-il.

"Je ne pilote pas en suivant mon instinct naturel et c'est là que je travaille encore. Je ne vais pas mieux performer si je pilote en étant plus à l'aise, mais à l'heure actuelle je ne pilote pas avec mon style naturel et ça veut dire que je dois fournir une concentration supplémentaire."

Dans ce contexte, impossible d'oublier que le paddock se rend maintenant au Japon, où Márquez doit rencontrer la direction de Honda, alors même qu'il a fait savoir qu'il prendrait une décision sur son avenir autour de ces deux Grands Prix. Il n'en dira pas plus sur le sujet aujourd'hui. "On doit parler de choses et d'autres, on doit continuer à construire le projet, à s'améliorer. Mais ce week-end aide beaucoup et c'est une bouffée d'oxygène pour le projet Honda", se contente-t-il se souligner, laissant à chacun son interprétation.

Avec Oriol Puigdemont