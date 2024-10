Márquez : "Une course ennuyeuse mais tactique !"

Qualifié neuvième et un peu patraque ce week-end, Marc Márquez n'était, sur le papier, pas favori pour monter sur le podium. Pourtant, le champion espagnol a encore une fois prouvé de quoi il est capable en décrochant une nouvelle troisième place à l'arrivée du GP du Japon, résultat déjà obtenu hier en course sprint.

Son verdict ? "Une course ennuyeuse mais tactique !", résume-t-il au micro du site officiel du MotoGP. C'est une définition très personnelle de ce que peut être l'ennui, d'autant que les premiers tours l'ont vu gagner six places, mais le fait est que la suite de la course a laissé le compétiteur qu'il est sur sa faim.

"C'était ennuyeux parce qu'il n'y a pas eu de dépassements, et j'adore les dépassements", explique Márquez. "J'ai fait un bon comeback, avec de bons premiers tours", concède-t-il. Néanmoins, lorsqu'il s'est défait de tous ceux qu'il avait à dépasser, au cinquième tour, le pilote Gresini avait déjà cumulé 1"3 de retard sur le duo de leaders, Pecco Bagnaia en tête devant Jorge Martín.

"Évidemment, quand on part devant, tout est différent mais je suis parti neuvième. J'ai bien fait le premier tour, mais pas parfaitement non plus parce qu'au virage 10, quand Jorge m'a dépassé, j'ai manqué un peu d'accélération, puis Miller m'a dépassé au virage 11 et j'ai perdu du temps. C'est comme ça."

Sur un rythme inférieur à celui des deux leaders, Márquez avait déjà cumulé quatre secondes et demie de retard lorsqu'il a été rappelé à l'ordre par sa Ducati. "J'ai récupéré beaucoup de positions mais quand je me suis retrouvé à la troisième place, ils étaient déjà un peu trop loin. J'ai essayé de continuer à avancer, encore et encore, et à un moment donné je me suis dit que j'allais attaquer. Mais attaquer ça veut dire prendre plus de risques sur les points de freinage et j'ai élargi au virage 1, j'ai perdu une seconde et demi en un tour."

"Il est vrai que Pecco a appliqué une stratégie parfaite, qui était de partir premier et de pousser, de gérer ses pneus mais en essayant de se creuser une avance parce qu'il savait que Martín et moi, on partait derrière. Seulement, sur ce genre de circuit stop-and-go, si on est derrière quelqu'un, on perd beaucoup de performance au freinage et ensuite on ne gagne pas en sortie à cause de l'aéro, alors ça complique beaucoup la vie et on ne peut dépasser celui qui est devant que si on est plus rapide de deux ou trois dixièmes. Sinon, si on n'est qu'un dixième plus rapide, c'est impossible."

La peur de voir Bastianini revenir

Après sa grosse chaleur dans le 14e tour, Marc Márquez a oublié toute ambition de rattraper les deux premiers et s'est concentré sur un autre adversaire sérieux, celui qui lui avait opposé une résistance impressionnante hier en course sprint.

"À partir de là, la deuxième course a commencé : essayer de contrôler Bastianini. J'avais un peu peur pour les derniers tours parce qu'il était super rapide. Même en roulant en petits 1'45, il me rattrapait !", s'étonne l'Espagnol, content néanmoins d'avoir réussi à contrôler la situation.

Marc Márquez a craint le retour d'Enea Bastianini en fin de course. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je crois qu'on a été les plus rapides dans le dernier tour. J'attaquais et j'essayais d'être super prudent avec tout. Je poussais fort sur le pneu avant. L'arrière était fini et j'ai donc commencé à prendre des risques avec l'avant. Je me suis dit que j'allais essayer, mais même comme ça, j'ai vu qu'il réduisait malgré tout l'écart ! Alors j'avais un peu peur mais même si la situation n'était pas sous contrôle, je me suis senti super bien."

Finalement, Bastianini n'aura pas eu l'opportunité d'attaquer Márquez et c'est un huitième podium qui tombe dans l'escarcelle de l'Espagnol à l'occasion de ce 16e Grand Prix de la saison. Au championnat, il ne reprend qu'un point à son rival sur l'ensemble du week-end, tout en dressant un bilan globalement positif.

"On a commencé le week-end en étant loin de [Bagnaia et Martín] mais on termine assez proche. Ça n'est pas suffisant, mais on est en bonne voie", retient-il. "C'est assez positif. Il y a des choses à bien comprendre, en particulier parce que ce week-end j'ai semblé super rapide avec le pneu soft et dans le time attack, mais un petit peu plus en difficulté avec le pneu arrière medium, alors que c'était complètement l'inverse sur les autres courses. Il faut qu'on comprenne pourquoi."