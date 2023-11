Marc Márquez va "élever le niveau" en rejoignant Ducati

Le grand jour est arrivé : Marc Márquez s'apprête à faire ses débuts au guidon de la Ducati, premier changement de moto qu'il connait depuis son arrivée en MotoGP il y a onze ans. Marquée d'une croix dans le calendrier depuis qu'il a annoncé, début octobre, son départ de Honda pour rejoindre le team Gresini, cette journée ne pourra pas être commentée publiquement par l'octuple Champion du monde, du fait de restrictions contractuelles, mais elle va fournir des images inédites que chacun s'évertuera à décrypter.

Dès hier, l'excitation a grimpé d'un cran lorsque l'équipe italienne a dévoilé quelques secondes des coulisses du stand, avec un Marc Márquez cherchant sa position de pilotage sur la GP23, la moto que Pecco Bagnaia a menée au titre dimanche, soit la même spec que celle dont disposeront Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio chez VR46, tandis que les pilotes du team Pramac Racing et de l'équipe d'usine vont basculer sur une nouvelle moto. Le modèle que l'Espagnol pilotera cette saison aux côtés de son frère Álex correspondra en réalité à la version avec laquelle Johann Zarco a terminé la saison, dotée de quelques évolutions en moins par rapport à la moto de Bagnaia, Bastianini et Martín.

Lundi, l'excitation était palpable chez Davide Tardozzi, pourtant team manager de la formation officielle. Alors que chacun s'interroge sur l'adaptation que connaîtra Márquez et les chances pour lui d'atteindre son objectif, à savoir retrouver le plaisir du pilotage et répondre à ses interrogations personnelles quant à son talent, le responsable italien est persuadé que sa venue va de toute façon donner un nouvel élan, non seulement à l'ensemble du groupe Ducati mais à tout le championnat.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé ce que Márquez allait selon lui apporter, Davide Tardozzi a répondu sans hésitation : "Il va élever à nouveau le niveau de compétitivité. Il va élever le niveau parce que Marc sera très, très, très rapide [mardi]. J'ai pratiquement parié sur sa première place à la fin du test."

"C'est possible", a-t-il argumenté, "parce qu'il va se donner à 300% pour montrer [qu'il est rapide] et peut-être qu'il va y arriver. De même que Martin va faire exactement la même chose pour montrer à tout le monde qu'il est une sorte de champion du monde lui aussi. Quant à Pecco [Bagnaia], il va travailler pour nous et pour sa moto afin de nous montrer la voie à suivre pour que la moto de 2024 soit au-dessus de celle de 2023."

Photo by: German Garcia Marc Marquez, Gresini Racing

Directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna s'est rendu dans le stand Gresini lundi pour un premier échange avec Marc Márquez. "Ça me fait plaisir qu'un champion comme lui ait choisi notre moto et ait renoncé à certaines choses pour pouvoir monter sur notre moto. Ça m'enorgueillit vraiment", a souligné ce matin le père de la Desmosedici actuelle.

"La position de Ducati était clairement de ne pas vouloir Márquez", a-t-il rappelé, néanmoins impatient. "Je suis curieux d'entendre les commentaires qu'il va faire. Il est l'un des [pilotes les] plus importants de l'histoire de la moto et c'est un honneur qu'il ait envie de courir avec notre moto."

Les caractéristiques de la Ducati vont-elles convenir au pilotage de Márquez ? "Pratiquement tous les pilotes qui sont montés sur notre moto ont gagné avec elle, alors j'imagine que oui", a répondu Gigi Dall'Igna, "et nous saurons de toute façon adapter la moto à son style, en apportant des conseils."