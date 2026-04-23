Márquez enfin en forme : "Je suis sur la bonne voie pour être performant"

Marc Márquez a entamé la saison 2026 en subissant encore les effets de la blessure qui l'a privé de la fin du championnat 2025. Le pilote Ducati a eu besoin de temps pour se remettre de sa fracture au niveau de l'épaule droite, qui l'a surtout limité dans les virages à droite.

La pause qui s'est imposée depuis un mois, en raison du report du GP du Qatar, est arrivée à point nommé pour permettre à Márquez de se concentrer sur son physique. Il s'est ainsi montré optimiste pour le GP d'Espagne, sa condition étant nettement meilleure que lors de sa dernière apparition sur la Ducati.

"C'était une pause importante pour moi parce que j'ai pu travailler sur mes problèmes et je peux dire que je suis sur la bonne voie pour être performant ici à Jerez", s'est réjoui Márquez ce jeudi dans le paddock du circuit andalou.

"Je me sens beaucoup mieux que dans les courses précédentes", a ajouté l'Espagnol. "J'ai un bon niveau pour rouler. On verra ce week-end. Ça ne veut pas dire que je serai le plus rapide mais je me sens beaucoup mieux physiquement."

Márquez manquait notamment de force en début de saison et il a donc travaillé sur le renforcement musculaire depuis le GP des Amériques : "J'ai essayé de me concentrer sur la salle de sport, plus que la moto. À la salle, on a les références avec les poids. Désormais, je peux dire que j'ai un bon niveau pour piloter la moto. Maintenant, je veux le comprendre sur une MotoGP."

Des limites visibles sur la moto

Marc Márquez n'était pas totalement à l'aise sur la Ducati en début de saison. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pour décrire les limites qu'il ressentait depuis le début de la saison, Márquez a décrit une "combinaison" entre un manque de force et un inconfort persistant. Sa position sur la moto, avec un coude droit relevé, rappelait celle qu'il a été contraint d'adopter après sa grave blessure au bras de 2020. Un signe d'une gêne persistante dans son pilotage.

"Dans les dernières courses, le vendredi j'étais un pilote, un autre le samedi et un autre le dimanche. C'était de pire en pire. Le vendredi, je me sentais bien."

"Quand j'ai le coude relevé, c'est pour me protéger. Le coude bas, ça veut dire que je suis en confiance et que je n'ai pas mal. On a travaillé sur ça. Quand je suis revenu d'une précédente blessure, j'avais aussi le coude très haut et petit à petit, j'ai trouvé une voie. On va essayer de continuer à travailler sur ça mais maintenant, je crois que je suis à un bon niveau pour rouler – pas à 110% mais à un niveau maximum en MotoGP."

Depuis le début de l'année, Márquez a surtout évoqué des difficultés pour se montrer explosif sur un tour et dans le début de course, quand les pilotes sont les plus agressifs. Les progrès effectués depuis le mois dernier devraient l'aider à mieux entamer les courses.

"C'est sur ça qu'on travaille le plus et je vais essayer de progresser dans ce domaine. Pendant les essais, je peux m'échauffer et dix minutes après je suis sur la moto. Mais quand je m'échauffais, qu'on passait 25 minutes sur la grille et que ça partait, j'avais mal en trois tours. Puis le corps était chaud et je me sentais de mieux en mieux."

"On travaille sur ça et je pense qu'avoir plus de force m'aidera à moins solliciter les tendons, toutes ces choses."

L'état du bras de Marc Marquee était caché par un bandage à Austin. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

À cette condition imparfaite s'est ajoutée la lourde chute du vendredi à Austin, que Márquez a terminée contre un mur de protection après une longue glissade sur le sol. Il était apparu avec des pansements dans la suite du week-end et ce jeudi, il a montré aux journalistes présents sur place la plaie encore visible sur son avant-bras droit, grande d'une quinzaine de centimètres.

Márquez n'a pas voulu mettre l'accent sur sa condition physique à Austin mais il était diminué le samedi et le dimanche : "C'était une grosse chute. Je n'aime pas me plaindre pendant un week-end parce que ça ne m'aide pas. Mais c'était encore sur le bras droit, qui... [il montre son bras et provoque des réaction choquées parmi les journalistes, ndlr]. C'était couvert et personne ne le savait mais le bras droit ainsi que cette blessure, c'était un week-end difficile."