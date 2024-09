Márquez a fini le test avec la moto de sa victoire

Au lendemain de sa victoire du GP de Saint-Marin, Marc Márquez a signé le septième temps du test officiel et collectif organisé à Misano. Le matin comme l'après-midi, il a tourné en 1'31"5, ce qui correspond à la vitesse qui était la sienne samedi matin, alors que Pecco Bagnaia s'est montré une demi-seconde plus rapide que lui.

Interrogé sur ce qu'il avait testé, le pilote Gresini a répondu, après un petit rire : "On a testé des choses qu'on avait déjà essayées lors des courses précédentes. On a reconfirmé un peu la direction prise, et c'est tout." Et l'Espagnol de préciser qu'il va conserver sa moto de base pour la suite du championnat, mais qu'il s'est remis les idées au clair quant à "de petites solutions" qu'il pourrait adopter lors des prochains Grands Prix en cas de besoin.

"On a essayé certaines choses qui ont déjà été utilisées lors de certains Grands Prix, afin de les écarter et de nous les enlever de la tête. On a testé une petite chose, une suspension, pour avoir déjà une solution au cas où un problème se présente demain. Dans mon dernier run, qui est normalement le moment où l'on assemble tout ce que l'on a de mieux, je suis parti avec la moto [de dimanche]. C'est le résumé de la journée."

Après deux victoires consécutives, Márquez ne cache pas qu'il n'avait pas très envie de sortir du lit pour remonter en selle lundi matin… "Ce que je ressentais, c'était… Pff, je n'ai pas envie de faire le test ! [rires] Voilà ce que j'ai ressenti quand je me suis levé. Mais la journée d'hier a été bonne pour nous, pour l'équipe et pour ma confiance. On continue à bâtir l'avenir, à progresser, et le plus important c'est surtout de se rapprocher des premiers", observait-il en bouclant son travail.

C'est la première fois cette année qu'il court pour une équipe satellite et qu'il n'est pas impliqué dans le travail de développement, lui qui en était un pilier chez Honda. "La différence, c'est qu'on essaye de tirer le maximum de ce qu'on a, de trouver une bonne base, un bon équilibre. On a terminé plus ou moins avec la même moto que celle avec laquelle on a couru", a-t-il précisé, tandis que dans le stand de l'équipe officielle, qu'il intégrera dans deux mois, des nouveautés aéro sont apparues lundi.

Vers un deuxième Grand Prix "très serré" à Misano ?

"C'était une bonne journée pour rester dans le flow de Misano", a toutefois ajouté le #93. La particularité de cette journée est qu'elle s'est intercalée entre deux Grands Prix disputés sur la même piste. Alors même s'il a gagné la première épreuve, dimanche, Márquez sait que la concurrence sera affûtée la semaine prochaine pour le bis, grâce aux kilomètres engrangés et au travail qui a pu être mené sur les réglages. Il reste néanmoins serein, conscient que les conditions offertes par une telle journée ne se reproduisent pas lors d'un week-end de Grand Prix.

"C'était étrange, parce que cet après-midi, il y avait beaucoup de gomme en piste et on continuait à demander aux gars de l'électronique et des données de mettre plus de couple, ça ne suffisait pas. Mais on n'a pas ces conditions-là en course, ce sera complètement différent. Cet après-midi, les pneus ne se sont jamais dégradés, ils ont été super constants, mais en course c'est différent", a-t-il assuré.

Le fait est aussi que la pluie a douché le circuit dimanche soir, laissant la piste un peu humide aux premières heures de la matinée. "Ce matin, la piste était plus lente", a observé Márquez. "Ensuite, cet après-midi, tout le monde était rapide. Avec la baisse des températures [en fin de journée] en particulier, la piste était super rapide. Comme je l'ai dit, c'est une situation assez irréelle, mais dans une semaine et demie on sera de retour et je m'attends à un Grand Prix très serré en termes de chronos."

Avec Germán Garcia Casanova

Les photos du test MotoGP de Misano