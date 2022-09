Márquez : Honda aura besoin d'une "nouvelle mentalité" en 2023

Charger le lecteur audio

Il ne faudra plus attendre longtemps pour voir Marc Márquez au départ d'un Grand Prix. Après avoir repris le guidon de sa Honda au test de Misano, l'Espagnol veut laisser passer le week-end pour évaluer sa capacité de récupération et si les signaux sont positifs, il sera présent dès la prochaine course en Aragón. Mais Márquez ne se focalise pas que sur sa condition physique et malgré un certain manque de sensations, il a tenu à évaluer des évolutions apportées par Honda à Misano.

Le #93 a également visité son équipe au cours des deux dernières courses afin de s'imprégner de l'ambiance qui y règne et de s'enquérir des pistes explorées pour le développement. Et au vu des performances actuelles de la RC213V, il a bien conscience qu'un retour à son meilleur niveau physique ne sera pas suffisant pour briller, des changements profonds étant également nécessaires chez Honda.

"On est dans une situation difficile", a résumé le sextuple Champion du MotoGP, interrogé par le site du championnat. "C'est ce que je constate. Même les pilotes, mais c'est normal. Quand on a toujours les mêmes problèmes, ça fatigue de répéter les mêmes choses."

"On a [...] besoin d'un nouveau départ dans l'équipe. Quand je dis ça, je veux dire de commencer 2023 avec une nouvelle mentalité, une nouvelle moto et un nouveau projet parce que là, on peut sentir que tout le monde est bloqué sur un mode, et on doit trouver la motivation. La motivation est simple, c'est le podium. Si on commence à être sur le podium, tout va changer."

Une équipe "solide" avec l'arrivée de Joan Mir

Joan Mir et Marc Márquez

Côté technique, peu d'évolutions majeures étaient au programme du test de Misano mais en interne, des changements sont déjà prévus, notamment parmi les pilotes avec le recrutement des deux représentants actuels de Suzuki. Álex Rins va rejoindre le team LCR tandis que Joan Mir, titré il y a deux ans, partagera le garage de l'équipe officielle aux côtés de Marc Márquez. Ce dernier espère que leur coopération permettra de faire progresser Honda.

"Mir est l'un des meilleurs pilotes qui étaient disponibles sur le marché, surtout parce qu'il a cette capacité à s'adapter à différentes conditions, à différents genres de motos. On peut le voir piloter une motocross, une moto de flat track, un kart, dans des conditions mixtes, et il est toujours là, il est rapide. Il est l'un des Champions du monde du MotoGP donc je pense qu'on a une équipe très solide."

"Mir et moi on peut être là, mais c'est vrai qu'on a besoin de travailler ensemble. Quand je dis 'ensemble' c'est avec Honda afin d'arriver au même objectif, qui est le championnat ou bien se battre pour des courses."

Avec Charlotte Guerdoux