Márquez se décidera pour le GP d'Aragón après le week-end

Charger le lecteur audio

Après trois mois de repos forcé en raison de son opération du bras, le retour de Marc Márquez sur la Honda au test de Misano a été conforme aux attentes de son équipe médicale. Préférant se ménager mardi avec un total de 39 tours, pour sa première apparition en piste sur la Honda 100 jours après la dernière au Mugello, l'octuple Champion du monde a pu accomplir 61 boucles ce mercredi.

Márquez a constaté qu'il pouvait piloter sa moto mais il doit maintenant mesurer sa capacité de récupération. Si cette dernière se déroule bien, il pourrait faire son retour à la compétition dès la prochaine course, lors du Grand Prix d'Aragón, le verdict étant attendu après le week-end.

"Maintenant, le but est juste de comprendre les réactions du bras au cours des deux ou trois prochains jours parce qu'il y a deux possibilités après un gros effort : soit la douleur reste présente, soit elle diminue et le muscle se renforce", a expliqué Márquez ce mercredi. "C'est ce qu'il faut comprendre, en avançant jour après jour. Dimanche ou lundi, je comprendrai si ça aura du sens d'essayer d'être en Aragón ou s'il vaut mieux rester patient et calme."

Même s'il n'a repris l'entraînement physique qu'il y a un mois, le guidon d'une moto la semaine dernière et celui de sa Honda de course ce mardi, Márquez a conscience que seul le pilotage de la RC213V lui permettra de vraiment parfaire sa condition, les contraintes d'une MotoGP étant difficiles à reproduire sous une autre forme. L'Espagnol veut donc vite remonter sur sa machine mais sait aussi que disputer un week-end Grand Prix engendrera des contraintes physiques bien supérieures.

"Pour être plus en forme, en confiance et rapide, il faut être sur la moto. Mais pour ça, il faut un niveau minimum, un minimum de force. La distance de la course est ce qu'elle est et l'intensité du pilotage au cours d'un week-end de course n'est pas le même que durant un test."

Marc Márquez

"Ici je pouvais me reposer dans le garage, reprendre la piste... C'est totalement différent pendant un week-end de course. La meilleure façon de renforcer le muscle et de retrouver la confiance, c'est d'être sur la moto. Dès que je me sentirai prêt, je ferai les courses."

L'enchaînement des tours reste difficile

Márquez se dit "très content" de sa deuxième journée sur la Honda, qui lui a permis de mieux se sentir au guidon même si son bras, encore faible, l'a parfois contraint à s'adapter sans pour autant susciter l'inquiétude : "Les sensations étaient déjà meilleures, dès la matinée. Cet après-midi, j'ai eu un peu plus de mal avec la position du bras parce que les muscles étaient 'vidés.' J'ai commencé à adopter des positions étranges puis j'ai senti une certaine douleur et on s'est arrêtés."

"C'est ce qui était prévu, il s'est exactement passé ce que les médecins et le kiné m'avaient dit. Pour moi c'était un très bon test. J'ai pu une nouvelle fois tester beaucoup de choses pour Honda au cours de cette journée, mais il y a encore du travail."

Marc Márquez n'est en effet pas encore en mesure de boucler la distance d'une course, s'étant limité à des relais très courts cette semaine : "C'étaient des runs de quatre tours, surtout parce qu'à chaque fois que je prenais la piste, j'avais besoin d'un ou deux tours d'échauffement pour le corps, et pour 'y croire' au niveau du bras. Après, je commençais à attaquer. Je m'échauffais pendant deux tours et j'attaquais pendant deux tours."

"Dans le dernier relais, j'ai enchaîné sept tours pour comprendre où se situait la limite. J'ai compris que c'était trop et je me suis arrêté, mais c'était mieux que ce que l'on attendait."